Не хватает стажа для пенсии: как его можно "докупить" и сколько это стоит

Украинцы, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, могут его сформировать самостоятельно. Для этого существуют простые и законные механизмы добровольных взносов, которые позволяют сформировать будущие выплаты без официального трудоустройства.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

Согласно статье 24 Закона Украины от 8 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», страховой стаж — это период, за который уплачены взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.

Порядок добровольной уплаты взносов регулируется статьей 10 Закона Украины № 2464-VI. Согласно нормам законодательства, граждане могут выбрать один из двух доступных форматов участия в системе:

уплата взносов «наперед» для формирования стажа (добровольное участие);

единовременная уплата за прошлые периоды.

Чтобы оформить соглашение о добровольном участии в системе страхования, нужно подать соответствующее заявление в налоговую службу по месту регистрации. Это можно сделать как лично в бумажной форме, так и дистанционно через электронные сервисы.

На сегодня минимальный платеж за один месяц стажа рассчитывается как 22% от текущей «минималки» и составляет 1 902,34 грн. Однако стоит учесть: если вы планируете разово докупить стаж за предыдущие периоды, которые уже прошли, эта сумма удваивается согласно требованиям закона. В таком случае стоимость месяца составит 3 804,68 грн, а всю сумму за выбранный срок необходимо будет внести одним платежом сразу после подписания договора.

Для зачисления будущего стажа по принципу «месяц в месяц» достаточно регулярно вносить платежи, сумма которых не ниже установленного минимума. Таким образом стаж накапливается автоматически параллельно с осуществлением оплат.

Основные ошибки, которые допускают граждане в этом процессе:

уплата суммы меньше минимального взноса — месяц не засчитывается;

попытка «докупить» периоды до 2004 года — законом это не предусмотрено;

нарушение сроков оплаты после заключения договора.

В то же время специалисты отмечают, что перед покупкой гражданам стоит получить справку по форме ОК-5 портал ПФУ или приложение «Дія», чтобы точно знать, сколько месяцев им не хватает.

Пенсия в Украине 2026 — последние новости

В Украине при расчете пенсии учитывается не любой стаж из трудовой книжки, а только страховой — то есть периоды, за которые уплачен ЕСВ (после 2004 года это обязательное условие, а стаж до 2004-го засчитывается автоматически). Кроме того, в страховой стаж могут входить и другие периоды, а всю информацию об уплаченных взносах с 2004 года содержит Государственный реестр — поэтому трудовая книжка для подтверждения уже не нужна.

В то же время многие пожилые украинцы, в частности одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, не знают, что имеют право на дополнительную ежемесячную помощь на уход в размере 1038 гривен. Чтобы получить эту выплату, недостаточно просто достичь нужного возраста — необходимо пройти врачебно-консультативную комиссию и подать заявление в Пенсионный фонд.

