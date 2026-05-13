Не хватает стажа для пенсии: как его можно "докупить" и сколько это стоит
Украинцы, которые не имеют достаточно лет работы для выхода на пенсию, могут самостоятельно «докупить» стаж
Украинцы, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, могут его сформировать самостоятельно. Для этого существуют простые и законные механизмы добровольных взносов, которые позволяют сформировать будущие выплаты без официального трудоустройства.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.
Согласно статье 24 Закона Украины от 8 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», страховой стаж — это период, за который уплачены взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.
Порядок добровольной уплаты взносов регулируется статьей 10 Закона Украины № 2464-VI. Согласно нормам законодательства, граждане могут выбрать один из двух доступных форматов участия в системе:
уплата взносов «наперед» для формирования стажа (добровольное участие);
единовременная уплата за прошлые периоды.
Чтобы оформить соглашение о добровольном участии в системе страхования, нужно подать соответствующее заявление в налоговую службу по месту регистрации. Это можно сделать как лично в бумажной форме, так и дистанционно через электронные сервисы.
На сегодня минимальный платеж за один месяц стажа рассчитывается как 22% от текущей «минималки» и составляет 1 902,34 грн. Однако стоит учесть: если вы планируете разово докупить стаж за предыдущие периоды, которые уже прошли, эта сумма удваивается согласно требованиям закона. В таком случае стоимость месяца составит 3 804,68 грн, а всю сумму за выбранный срок необходимо будет внести одним платежом сразу после подписания договора.
Для зачисления будущего стажа по принципу «месяц в месяц» достаточно регулярно вносить платежи, сумма которых не ниже установленного минимума. Таким образом стаж накапливается автоматически параллельно с осуществлением оплат.
Основные ошибки, которые допускают граждане в этом процессе:
уплата суммы меньше минимального взноса — месяц не засчитывается;
попытка «докупить» периоды до 2004 года — законом это не предусмотрено;
нарушение сроков оплаты после заключения договора.
В то же время специалисты отмечают, что перед покупкой гражданам стоит получить справку по форме ОК-5 портал ПФУ или приложение «Дія», чтобы точно знать, сколько месяцев им не хватает.
Пенсия в Украине 2026 — последние новости
В Украине при расчете пенсии учитывается не любой стаж из трудовой книжки, а только страховой — то есть периоды, за которые уплачен ЕСВ (после 2004 года это обязательное условие, а стаж до 2004-го засчитывается автоматически). Кроме того, в страховой стаж могут входить и другие периоды, а всю информацию об уплаченных взносах с 2004 года содержит Государственный реестр — поэтому трудовая книжка для подтверждения уже не нужна.
В то же время многие пожилые украинцы, в частности одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, не знают, что имеют право на дополнительную ежемесячную помощь на уход в размере 1038 гривен. Чтобы получить эту выплату, недостаточно просто достичь нужного возраста — необходимо пройти врачебно-консультативную комиссию и подать заявление в Пенсионный фонд.
