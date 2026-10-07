Не хватило стажа для пенсии: украинцам рассказали, на какие выплаты можно рассчитывать после 65 лет

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В Украине достижение 65-летнего возраста не гарантирует автоматическое назначение пенсии, если у человека недостаточно необходимого страхового стажа, однако в такой ситуации государство предоставляет альтернативную финансовую поддержку.

Об этом пишет издание «На пенсии».

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На какие выплаты могут рассчитывать украинцы, не имеющие необходимого стажа, и как правильно оформить такую помощь — узнайте из материала.

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Выход на пенсию в Украине: сколько лет страхового стажа необходимо иметь

Для того чтобы гражданин смог выйти на пенсию в 2026 году в возрасте 60 лет, ему необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа, в 63 года — не менее 23 лет стажа, в 65 лет — не менее 15 лет стажа.

В течение следующих двух лет критерии для выхода на заслуженный отдых будут ужесточаться. В частности:

В 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 34 лет страхового стажа, а в 63 года — от 24 лет.

В 2028 году эти нормы будут увеличены до 35 лет стажа для 60-летних граждан и до 25 лет — для лиц в возрасте от 63 лет.

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Отметим, что требования к страховому стажу для оформления пенсионных выплат в 65 лет останутся без изменений.

Какие выплаты будут получать украинцы, у которых не хватает стажа

Если человеку не хватает стажа при достижении пенсионного возраста, при этом у него всего 10 лет стажа, то права на пенсию по возрасту в этом возрасте он не приобретает.

Даже если необходимый страховой стаж отсутствует, по достижении 65 лет человек не останется без финансовых выплат от государства. В таких случаях можно оформить государственную социальную помощь для лиц, не имеющих права на пенсию.

Данная выплата назначается в соответствии с требованиями законодательства с обязательным учетом совокупного дохода и имущественного положения заявителя.

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Чтобы рассчитать сумму, берут общий доход семьи за последние шесть месяцев и делят его на каждого ее члена. Пособие назначается на полгода, а затем его размер пересчитывается заново. Поэтому каждый человек получает разную сумму — всё зависит от доходов и семейных обстоятельств.

В 2026 году прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, составляет 2595 гривен. Однако это лишь ориентир для расчетов, а не гарантированная выплата для каждого.

Как оформить социальную помощь гражданам, не имеющим права на пенсию

Чтобы подать заявление на назначение такой помощи, граждане могут воспользоваться двумя способами:

лично подать заявление, посетив сервисный центр Пенсионного фонда;

подать онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Вместе с заявлением необходимо подать:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

декларация о доходах и имущественном положении;

документы, подтверждающие страховой стаж.

Пенсия в Украине — последние новости

В Украине в следующем году части пенсионеров могут уменьшить размер специальных пенсий, если их размер превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, причем только сумму, превышающую этот порог. Это предусмотрено статьёй 43 проекта госбюджета на 2027 год: во время военного положения к выплатам, превышающим установленный лимит, будут применяться специальные коэффициенты.

Напомним, что обратиться за пенсией в Пенсионный фонд необходимо в течение 90 дней после достижения пенсионного возраста, иначе выплату могут назначить не с момента возникновения права, а с даты обращения, поэтому за пропущенный период средства могут не начислить.

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