Не хватит продуктов, топлива и SIM-карт: Кремль подготовил тайный отчет о глубоком упадке России

Пока российские власти рассказывают, что в государстве-агрессоре происходит успешное "импортозамещение", на самом деле все не так.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на тайный доклад Кремля.

Издание Bloomberg утверждает, что получило доступ к тайному отчету, который для Кремля разрабатывали официальные лица и эксперты, по влиянию международных санкций на Россию из-за войны против Украины. Лица, видевшие этот отчет, подтвердили журналистам, что он настоящий.

Два из трех сценариев в отчете показывают, что в следующем году спад в России ускорится, а экономика вернется на довоенный уровень только в конце десятилетия или позже. По всем сценариям давление санкций усиливается и к ним может присоединиться больше стран. Резкий отказ Европы от российской нефти и газа также может привести к тому, что энергоносителей не хватит даже гражданам РФ.

По оценкам отчета, к 2025 году страну могут покинуть около 200 000 ИТ-специалистов, что является свидетельством об "оттоке мозгов" из государства-агрессора.

Согласно отчету, полное прекращение поставок газа в Европу может стоить РФ до 400 миллиардов рублей (6,6 миллиарда долларов) в год в виде утраченных налоговых поступлений. Полностью компенсировать потерю продаж новыми экспортными рынками не получится даже в среднесрочной перспективе.

Планы Европы прекратить импорт российских нефтепродуктов могут спровоцировать резкое сокращение производства, в результате чего внутренний рынок также столкнется с дефицитом топлива.

Производители металлов теряют от ограничений 5,7 миллиарда долларов в год. Согласно отчету даже в сельскохозяйственном секторе, где Кремль пытается заменить иностранные поставки, зависимость от ключевых факторов производства может заставить россиян сократить потребление продуктов питания. Отсутствие у страны западных технологий отвергнет Россию на поколение назад.

Потом экономика государства-оккупанта столкнется со следующими проблемами:

Сельское хозяйство. 99% производства птицы и 30% продукции голштинского молочного скота зависят от импорта. Семена таких основных продуктов, как сахарная свекла и картофель, также в основном завозятся из-за границы, как и корма для рыб и аминокислоты.

Авиация: 95% пассажиропотока перевозится на самолетах иностранного производства и отсутствие доступа к импортным запасным частям может привести к сокращению воздушного флота, поскольку они выходят из эксплуатации

Машиностроение: всего 30% станков российского производства, а местная промышленность не в состоянии удовлетворить растущий спрос

Фармацевтика: Около 80% внутреннего производства зависит от импортного сырья

Транспорт: ограничения ЕС втрое повысили расходы на автомобильные перевозки

Связь и ИТ: ограничения на SIM-карты могут привести к тому, что к 2025 году у России их не хватит, а ее телекоммуникационный сектор может отставать от мировых лидеров на пять лет в 2022 году.

Напомним, Еврокомиссия выделит Украине 500 млн евро в поддержку бюджета.

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