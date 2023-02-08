Не Кабаева: Британия ввела санкции против вероятной матери внебрачной дочери Путина

В новый пакет санкции Великобритании попала вероятная бывшая любовница Путина Светлана Кривоногих. По данным СМИ, у женщины с диктатором может быть общая дочь.

Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании.

В документе говорится, что Светлана Кривоногих — акционер банка "Россия" и "Национальной медиа группы", которая последовательно пропагандирует российское нападение на Украину.

Российское издание "Проект" в своем расследовании рассказало, что Светлана Криворуких жила в тесной коммунальной квартире в Санкт-Петербурге. Она была из бедной семьи, ее отец выпивал и умер рано, а мать работала на стройках. После окончания школы девушка работала уборщицей. Однако впоследствии она внезапно разбогатела. Ее знакомые говорят, что в 90-е девушка нашла себе "папика". По данным источников российского издания, это был российский диктатор Путин. В 2003 году у Криворуких и Путина, вероятно, родилась внебрачная дочь.

Напомним, 8 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский совершает визит в Лондон, британское правительство ввело новые санкции против России. Они распространяются на предприятия, поставляющие военное оборудование, а также на физических лиц и одну организацию, финансово поддерживающую богатство и власть кремлевских элит.

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