531
2 мин

Не Киев и не Львов: где в Украине больше всего подорожали однокомнатные квартиры

По данным ЛУН, стоимость однокомнатных квартир выросла почти по всей Украине, но темпы подорожания в Киеве значительно отстают от западных городов.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Квартира

Квартира / © ТСН.ua

Цены на однокомнатные квартиры в Украине выросли в большинстве крупных городов. Больше всего такое жилье за последние полгода подорожало в Тернополе и Луцке — на 18 и 17% соответственно.

Об этом свидетельствует статистика украинского сайта в сфере недвижимости ЛУН.

Где больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры?

По информации ЛУН, стоимость квартир в Украине за последние полгода в целом выросла на 2-18%. Кроме Тернополя и Луцка, подорожание произошло также в таких городах:

  • Кропивницкий — плюс 14%.

  • Одесса — плюс 11%.

  • Ровно — плюс 10%.

  • Полтава — плюс 9%.

  • Винница — плюс 5%.

  • Хмельницкий, Ивано-Франковск, Львов — плюс 4%.

  • Киев — плюс 3%.

  • Черкассы — плюс 2%.

В то же время в двух городах зафиксировано удешевление:

  • Запорожье — минус 6%.

  • Сумы — минус 4%.

В других населенных пунктах ситуация осталась без изменений.

Цены на однокомнатные квартиры в Украине сейчас

На вторичном рынке цены на однокомнатные квартиры колеблются от 16 000 до 67 500 долл. Самые доступные варианты предлагают в Херсоне, где средняя цена составляет 14 000 долл. Также среди самых дешевых:

  • Запорожье — 16 000 долл.

  • Николаев — 20 000 долл.

  • Харьков, Сумы — 22 000 долл.

Самые высокие цены во:

  • Львове — в среднем 67 500 долл.

  • Киеве — 66 000 долл.

  • Ужгороде — 63 500 долл.

  • Луцке — 57 000 долл.

  • Ровно — 53 000 долл.

  • Черновцах — 53 900 долл.

Цены на квартиры на вторичном рынке на середину ноября 2025 года

К слову, по данным ЛУН, с февраля 2022 года цены в новостройках больше всего выросли в Ивано-Франковске (+70%) и Ровно (+54%). На вторичном рынке самые дорогие однокомнатные квартиры по состоянию на октябрь фиксировались в Киеве (65 тыс. долл.) и Львове (64,5 тыс. долл.).

531
