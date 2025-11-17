- Дата публикации
Не Киев и не Львов: где в Украине больше всего подорожали однокомнатные квартиры
По данным ЛУН, стоимость однокомнатных квартир выросла почти по всей Украине, но темпы подорожания в Киеве значительно отстают от западных городов.
Цены на однокомнатные квартиры в Украине выросли в большинстве крупных городов. Больше всего такое жилье за последние полгода подорожало в Тернополе и Луцке — на 18 и 17% соответственно.
Об этом свидетельствует статистика украинского сайта в сфере недвижимости ЛУН.
Где больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры?
По информации ЛУН, стоимость квартир в Украине за последние полгода в целом выросла на 2-18%. Кроме Тернополя и Луцка, подорожание произошло также в таких городах:
Кропивницкий — плюс 14%.
Одесса — плюс 11%.
Ровно — плюс 10%.
Полтава — плюс 9%.
Винница — плюс 5%.
Хмельницкий, Ивано-Франковск, Львов — плюс 4%.
Киев — плюс 3%.
Черкассы — плюс 2%.
В то же время в двух городах зафиксировано удешевление:
Запорожье — минус 6%.
Сумы — минус 4%.
В других населенных пунктах ситуация осталась без изменений.
Цены на однокомнатные квартиры в Украине сейчас
На вторичном рынке цены на однокомнатные квартиры колеблются от 16 000 до 67 500 долл. Самые доступные варианты предлагают в Херсоне, где средняя цена составляет 14 000 долл. Также среди самых дешевых:
Запорожье — 16 000 долл.
Николаев — 20 000 долл.
Харьков, Сумы — 22 000 долл.
Самые высокие цены во:
Львове — в среднем 67 500 долл.
Киеве — 66 000 долл.
Ужгороде — 63 500 долл.
Луцке — 57 000 долл.
Ровно — 53 000 долл.
Черновцах — 53 900 долл.
К слову, по данным ЛУН, с февраля 2022 года цены в новостройках больше всего выросли в Ивано-Франковске (+70%) и Ровно (+54%). На вторичном рынке самые дорогие однокомнатные квартиры по состоянию на октябрь фиксировались в Киеве (65 тыс. долл.) и Львове (64,5 тыс. долл.).