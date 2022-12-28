"Не манна небесная": в Минфине сообщили, сколько денег Запад дал Украине за время войны

С начала полномасштабной войны Украина получила от иностранных партнеров и союзников 31 млрд. долларов в виде кредитов и грантов для поддержки бюджета.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

По его данным, ежемесячный дефицит денежных средств был на уровне 4-5 млрд долларов.

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"То, что нам дали 31 млрд долларов в 2022 году — это не манная небесная, которая почему-то упала на Украину, а мы здесь счастливы радуемся", — указал министр.

Марченко объяснил, что средства поступали неравномерно из-за того, что в бюджетах западных стран средств на военную кампанию не было, потому что они не планировали войну. Так что решения принимались очень быстро.

"Это было бы странно, если бы кто-то заложил средства вперед, даже прогнозируя военную кампанию. Потому что старт военной кампании — это чье-то конкретное единоличное политическое решение... Они меняли собственные бюджеты и находили решения внутри бюджетных периодов — это дорого стоит", — объяснил министр.

Напомним, конгресс США окончательно одобрил проект бюджета на 2023 год. Она включает 45 млрд долларов для Украины и партнеров.

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