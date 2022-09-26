Не обслуживают даже "дружественные" государства: какие страны отказались от российской платежной системы "Мир"

После полномасштабного вторжения России в Украину в РФ перестали работать популярные платежные системы Visa и Mastercard.

После этого у граждан государства-агрессора остались два выхода из ситуации — оформить банковскую карту за границей или же перейти на российскую платежную систему "Мир".

Власти РФ отчитались, что платежная система "Мир" работала в 10 странах мира, в том числе и в Турции. Однако накануне очередной эскалации многие страны стали отказываться принимать эти карточки.

Первыми обслуживать карты "Мир" отказались в Турции. 22 сентября крупнейшие банки этой страны İş bankası и DenizBank отказались от российской платежной системы. Также в больших турецких гостиницах отказались принимать карты "Мир". Другие банки Турции установили лимиты на снятие наличных с этой карты или же прекращают обслуживать эти карты, если они выданы российскими банками. Произошло это после того, как Минфин США пригрозил санкциями тем финансовым учреждениям, которые принимают карты "Мир" за пределами России.

После Турции некоторые банки Казахстана, опасаясь последствий санкций, отказались работать с российской платежной системой "Мир". В Нацбанке Казахстана сообщили, что банки этой страны сами должны принимать решение сотрудничать ли с российской платежной системой, учитывая все риски.

Аналогичная ситуация также и во Вьетнаме. В банке BIDV сообщили, что они отказались от обслуживания российской платежной системы. Похожее решение также было принято и в Армении. Там российские карты не обслуживают ни в терминалах, ни в банкоматах, ни в отделениях банков.

С 23 сентября банки Узбекистана также прекратили обслуживать российские карты "Мир". Свое решение там объяснили "техническими проблемами". Это касается только тех карточек "Мир", которые выданы за пределами Узбекистана.

26 сентября Таджикистан заявил, что один из крупнейших банков "Душанбе сити банк" прекратил обслуживать держателей карт "Мир". Это произошло также из-за технических проблем.

Сейчас платежная система "Мир" работает в фейковых недореспубликах, таких как: Абхазия, Северная Осетия, "Л/ДНР", Приднестровье. Также она по-прежнему работает в Беларуси и Кыргызстане.

Напомним, Кулеба призвал международные компании уйти из России.

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