Не только алименты: в каких случаях суд может назначить дополнительные выплаты на ребенка

Алименты / © ТСН.ua

Алименты являются базовой формой участия в содержании ребенка, однако в жизни нередко возникают и дополнительные расходы — на лечение, реабилитацию, образование или развитие талантов. В таких случаях оба родителя могут быть обязаны участвовать в этих расходах, даже если алименты уже выплачиваются. Такую возможность предусматривает украинское законодательство при наличии особых обстоятельств.

Об этом сообщил семейный адвокат Smartsolutions Николай Крупка.

За что могут обязать платить дополнительно

Статья 185 Семейного кодекса Украины обязывает родителей участвовать в дополнительных расходах на ребенка, если они связаны с:

болезнью ребенка;

увечьем;

развитием способностей ребенка.

Речь идет, в частности, об оплате лечения, реабилитации, спортивных секций, музыкальной или художественной школы, а также других расходов, связанных с потребностями ребенка.

Семейный адвокат Николай Крупка объясняет, что такие расходы могут оплачиваться как заранее, так и компенсироваться после оплаты. В зависимости от ситуации они могут быть разовыми, периодическими или постоянными.

Когда вопрос решают через суд

Родители могут самостоятельно договориться о распределении дополнительных расходов. В такой договоренности можно определить, какие именно расходы оплачиваются, в какой доле, в какие сроки и на основании каких документов.

Если договориться не удается, вопрос решается в суде. При рассмотрении дела суд оценивает потребности ребенка, обстоятельства, из-за которых возникли расходы, финансовое положение сторон, а также доказательства, подтверждающие расходы.

Объяснения о необходимости расходов недостаточно. Нужно также предоставить подтверждение того, что эти расходы и их размер имеют связь с потребностями ребенка. В таких делах важное значение имеют документы, подтверждающие как особые обстоятельства, так и сами расходы.

Для подтверждения особых обстоятельств могут использоваться медицинские справки, заключения врачей, документы о состоянии здоровья и подтверждение занятий в спортивной, музыкальной или художественной школе.

Для подтверждения расходов можно подавать чеки, квитанции, счета, договоры, рецепты, выписки из истории болезни, а также справки о стоимости лечения.

Адвокат Smartsolutions отмечает, что суд рассматривает именно подтвержденные расходы, поэтому документы следует сохранять еще до обращения в суд.

В то же время ответчик имеет право предоставлять свои доказательства и возражения. Например, он может утверждать, что расходы не связаны с особыми обстоятельствами, сумма является завышенной, или расходы не подтверждены документами. Суд оценивает аргументы и доказательства обеих сторон.

Крупка отмечает, что иск о взыскании дополнительных расходов на ребенка можно подать по месту жительства ответчика, или по месту жительства или пребывания истца. Истцы по таким делам освобождаются от уплаты судебного сбора.

Освобождает ли передача недвижимости от выплат на дополнительные расходы

Стоит отметить, что Семейный кодекс Украины позволяет прекратить уплату алиментов в случае передачи ребенку недвижимого имущества по нотариально удостоверенному договору между родителями.

Однако даже при такой договоренности тот из родителей, кто проживает отдельно, не освобождается от обязанности участвовать в дополнительных расходах на ребенка.

Что будет за неуплату

Если суд обязал одного из родителей оплатить дополнительные расходы на ребенка, но решение не выполняется добровольно, взыскание может происходить принудительно — через государственного или частного исполнителя.

Кроме самой суммы долга, закон позволяет требовать также:

сумму задолженности;

компенсацию инфляционных потерь за период просрочки;

3% годовых от просроченной суммы.

Если срок оплаты определен решением суда или договоренностью сторон, просрочка возникает после его окончания. Если же конкретный срок не установлен — через семь дней с момента предъявления требования об оплате.

Адвокат также отметил, что перед обращением в суд стоит прежде всего определить перечень расходов, которые планируется взыскать, а также подготовить документы, подтверждающие особые обстоятельства и саму сумму расходов.

Кроме того, рекомендуется заранее обратиться к другому родителю с письменным требованием об участии в дополнительных расходах на ребенка. Важно также сохранить подтверждение отправки такого требования и ответ на него, если оно поступало.

