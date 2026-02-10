Не только индексация: кому в 2026-м повысят пенсию

Пенсия.

В этом году украинцам могут повысить пенсию не только за счет индексации. Некоторым пенсионерам сумму перечислят автоматически сразу после того, как они выполнят определенное условие.

О том, в каком возрасте выплаты украинских пенсионеров начинают увеличиваться, сообщили в Пенсионном фонде.

Возрастную надбавку начисляют автоматически после достижения определенного возраста. В 2026 суммы доплат составляют:

70–74 года — до 300 грн;

75–79 лет — до 456 грн;

80 лет и старше — до 570 грн.

Отмечается, что прибавку назначают со дня, когда пенсионер достигает соответствующего возраста. Если день рождения выпадает на первое число месяца, доплату выплатят в полном размере вместе с пенсией за этот месяц. Если же день рождения, например, 20 числа, то прибавку начислят только через дни после этой даты — то есть за часть месяца.

Важным уточнением является то, что после 75 лет добавляют не 456 грн, а только 156 грн. Это связано с тем, что часть прибавки пенсионер уже получает. К примеру, в 70 лет человеку была назначена доплата 300 грн. Когда ей исполняется 75 лет, к пенсии прибавляют еще 156 грн, а не всю сумму сразу. В результате, общее повышение составляет 456 грн.

Кто не имеет права на доплаты

Главное условие надбавок, которые могут получить украинские пенсионеры, — размер пенсии. Если ежемесячная выплата превышает 10340,35 грн, возрастную надбавку не начисляют. Если пенсия немного меньше этого порога, доплату могут дать лишь частично.

Например, если человеку исполнилось 70 лет, а его пенсия составляет 10 300 грн, доплата будет всего 40 грн, чтобы общая сумма не превысила установленный лимит. После этого повышение не применяется.

Лимит в 10 340 грн. соответствует средней зарплате в Украине за 2020 год, закрепленной в нормативных актах. Несмотря на индексацию и изменение экономических показателей, именно эта сумма до сих пор используется как ограничение для возрастных доплат. Механизм возрастных доплат был введен еще в 2020-м.

Как сообщалось, индексация пенсий пройдет весной 2026 года. Впрочем, не все пенсионеры получат повышенные выплаты. Индексация не предусмотрена для тех, кто вышел на пенсию за последние три года, а также для граждан, получающих «специальную пенсию». Речь идет о военных, судьях, прокурорах, чернобыльцах и других категориях, выплаты которым регулируются отдельными законами.