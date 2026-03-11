ТСН в социальных сетях

Не только пенсия: какие дополнительные выплаты и могут получить пожилые люди в Украине

На социальную помощь имеют право не только лица, которым исполнилось 65 лет, не имеющие права на пенсию или имеющие установленную инвалидность.

Пенсионеры.

Украинцы старше 65 лет, не имеющие достаточного стажа для пенсии, могут оформить временную государственную соцпомощь. Ее размер определяют с учетом прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Также на социальную помощь имеют право личности:

  • те, кто имеет установленную инвалидность;

  • граждане, не пользующиеся никакими пенсионными или социальными выплатами;

  • лица, относящиеся к малообеспеченным слоям населения.

Право на получение этой помощи имеют не только граждане Украины, но и иностранцы и лица без гражданства, переехавшие для постоянного проживания, беженцы, нуждающиеся в дополнительной защите, а также граждане Польши, находящиеся на территории страны.

Размер пособия зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность:

  • 100% - 2361 грн (для людей с инвалидностью I группы);

  • 80% - 1888 грн (для людей с инвалидностью II группы);

  • 60% - 1416 грн (для людей с инвалидностью III группы);

  • 50% - 1180 грн (для священнослужителей);

  • 30% - 708 грн (для тех, кому исполнилось 65 лет).

Чтобы оформить эту помощь, нужно подать заявление в управление соцзащиты населения или ЦНАП. Для оформления помощи следует подготовить ряд документов:

  • заявление,

  • паспорт,

  • трудовая книжка,

  • карта налогоплательщика,

  • право на доходы,

  • имущественное положение с указанием информации о составе семьи.

Как сообщалось, пенсии перестали выплачивать части украинцев. Речь идет о тех лицах, которые не выполнили обязательных требований до 31 декабря 2025 года. Заметим, что граждане обязательно должны пройти физическую идентификацию. После ряда процедур выплаты будут возобновлены в полном объеме.

