Не только пенсия: какие дополнительные выплаты и могут получить пожилые люди в Украине

Пенсионеры.

Украинцы старше 65 лет, не имеющие достаточного стажа для пенсии, могут оформить временную государственную соцпомощь. Ее размер определяют с учетом прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Также на социальную помощь имеют право личности:

те, кто имеет установленную инвалидность;

граждане, не пользующиеся никакими пенсионными или социальными выплатами;

лица, относящиеся к малообеспеченным слоям населения.

Право на получение этой помощи имеют не только граждане Украины, но и иностранцы и лица без гражданства, переехавшие для постоянного проживания, беженцы, нуждающиеся в дополнительной защите, а также граждане Польши, находящиеся на территории страны.

Размер пособия зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность:

100% - 2361 грн (для людей с инвалидностью I группы);

80% - 1888 грн (для людей с инвалидностью II группы);

60% - 1416 грн (для людей с инвалидностью III группы);

50% - 1180 грн (для священнослужителей);

30% - 708 грн (для тех, кому исполнилось 65 лет).

Чтобы оформить эту помощь, нужно подать заявление в управление соцзащиты населения или ЦНАП. Для оформления помощи следует подготовить ряд документов:

заявление,

паспорт,

трудовая книжка,

карта налогоплательщика,

право на доходы,

имущественное положение с указанием информации о составе семьи.

Как сообщалось, пенсии перестали выплачивать части украинцев. Речь идет о тех лицах, которые не выполнили обязательных требований до 31 декабря 2025 года. Заметим, что граждане обязательно должны пройти физическую идентификацию. После ряда процедур выплаты будут возобновлены в полном объеме.

