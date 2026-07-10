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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Не только военные: кто теперь будет получать 50 тысяч гривен после плена

Освобожденные из российского плена военные, полицейские и работники службы гражданской защиты смогут получать по 50 тысяч гривен ежемесячно, если требуют стационарного лечения более 30 дней.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Выплаты военным

Выплаты военным

Кабинет министров расширил возможность получать ежемесячную выплату в размере 50 тысяч гривен для людей, освобожденных из российского плена.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Выплаты смогут получать военнослужащие, полицейские и представители службы гражданской защиты, которые после возвращения из плена нуждаются в длительном стационарном лечении.

Речь идет о защитниках и защитницах, находящихся в больнице более 30 дней из-за заболеваний, ранений, контузии или увечья, полученных во время пребывания в плену.

По словам Свириденко, задача государства — обеспечить достойную жизнь всех защитников и защитниц, переживших бесчеловечные условия российского плена.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что в июне в Украине стартует армейская реформа, ключевым приоритетом которой станет повышение денежного довольствия по принципу справедливости.

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Дата публикации
Количество просмотров
130
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