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Не только военные: кто теперь будет получать 50 тысяч гривен после плена
Освобожденные из российского плена военные, полицейские и работники службы гражданской защиты смогут получать по 50 тысяч гривен ежемесячно, если требуют стационарного лечения более 30 дней.
Кабинет министров расширил возможность получать ежемесячную выплату в размере 50 тысяч гривен для людей, освобожденных из российского плена.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Выплаты смогут получать военнослужащие, полицейские и представители службы гражданской защиты, которые после возвращения из плена нуждаются в длительном стационарном лечении.
Речь идет о защитниках и защитницах, находящихся в больнице более 30 дней из-за заболеваний, ранений, контузии или увечья, полученных во время пребывания в плену.
По словам Свириденко, задача государства — обеспечить достойную жизнь всех защитников и защитниц, переживших бесчеловечные условия российского плена.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что в июне в Украине стартует армейская реформа, ключевым приоритетом которой станет повышение денежного довольствия по принципу справедливости.