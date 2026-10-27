Не уплатили налоги вовремя: за что украинцам могут заблокировать счета и запретить выезд за границу

За что могут заблокировать счета и арестовать имущество / © pexels.com

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Игнорирование уплаты налоговых обязательств может привести к серьезным финансовым и бытовым ограничениям для граждан. В Государственной налоговой службе предостерегают: непогашенный долг грозит блокированием банковских карт, изъятием имущества и даже запретом на пересечение государственной границы.

Об этом сообщили в ГНС Хмельницкой области.

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Блокировка карт и имущества за налоговые долги: о чем следует знать украинцам

Для контроля своих расчетов с бюджетом физическим лицам предлагают удобные цифровые сервисы. Выяснить, нет ли у вас задолженностей, можно онлайн, воспользовавшись Электронным кабинетом налогоплательщика или загрузив приложение «Моя налоговая».

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Если долг уже появился и остается непогашенным, к делу привлекаются органы принудительного исполнения.

Процедуру принудительного взыскания реализует Государственная исполнительная служба согласно Закону Украины «Об исполнительном производстве».

Исполнители имеют право применять целый комплекс санкций против должника:

Блокировка денег. На все открытые счета и банковские карты лица могут наложить арест. Арест имущества. Под санкции попадает как движимое имущество, так и любая недвижимость, оформленная на должника. Ограничение передвижения. Должнику могут временно запретить выезжать за пределы Украины в соответствии со статьей 6 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины».

Поскольку источником покрытия налоговых обязательств для физических лиц выступает их собственное имущество, налоговики призывают рассчитываться с бюджетом вовремя и не накапливать долги во избежание неприятных последствий и судов.

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Долги: последние новости

Напомним, наличие кредитов, ипотеки или финансовых задолженностей не является основанием для запрещения выезда из Украины. Пограничники не имеют доступа к банковским базам и не проверяют кредитную историю граждан.

В 2026 году правила остаются неизменными: ограничения пересечения границы предпринимаются только в пределах судебных решений или при наличии открытых исполнительных производств.

Ситуация меняется, если дело доходит до суда или Государственной исполнительной службы. Основанием для запрещения выезда могут стать уклонение от исполнения судебных решений, постановления исполнительной службы, пребывание в розыске, уголовные производства или отсутствие необходимых документов. Только после обращения кредитора в суд и наложения соответствующего ограничения информация попадает в реестры, которые проверяют на границе.

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