Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов подверг резкой критике недавние заявления экспертов относительно возможных перебоев с газоснабжением в Украине, сравнив их с предварительными лживыми прогнозами об отключении электроэнергии.

«Все то же – мы все замерзнем, караул. И снова эти безумные прогнозы звучат от того самого Александра Харченко, который в прошлом году на всю страну кричал о 18 часов без света. Ходил по эфирам и рисовал апокалипсис, чтобы украинцы тратили последние деньги на генераторы», – отметил Сазонов.

Он подчеркнул, что Харченко, являвшийся одним из главных лоббистов этих предупреждений, не понес никакого наказания за свои прогнозы, даже не извинившись за распространенное ложное сообщение. По словам Сазонова, этот эксперт снова распространяет новые безосновательные заявления о возможных перебоях с газоснабжением.

"Человек, который рисует эти безумные цифры дефицита газа, делает это либо по заказу врага, либо просто с целью поднять хайп и будет сеять панику среди населения", — подчеркнул Сазонов.

Он также отметил, что, несмотря на обстрелы и разрушение инфраструктуры, газа хватает для всех украинцев, и такие прогнозы являются лишь попытками дестабилизировать ситуацию в стране.