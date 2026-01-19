- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 277
- Время на прочтение
- 1 мин
Не время для обмена валюты —что будет с курсом доллара в Украине на этой неделе
По данным экономиста, в период с 19 по 25 января, официальный курс гривны к доллару будет держаться в диапазоне 43,10-43,50 грн/долл.
В январе произошла ускоренная девальвация национальной валюты, в результате чего официальный курс гривны к доллару неоднократно обновлял исторические максимумы.
Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новости. Live, что будет с курсом доллара в ближайшее время.
Минимальный показатель официального курса гривны по отношению к доллару в январе 2026 года находился на уровне 42,17 грн/долл (первые числа месяца), а уже на понедельник, 19 января, Национальный банк рассчитал курс 43,41 грн/долл.
По словам экономиста, существует несколько причин, по которым регулятор в начале года взялся стремительно поднимать показатели. Во-первых, этого требуют от Украины международные институты. Во-вторых, к концу 2026-го предусмотрели среднегодовой курс 45,7 грн/долл, согласно государственному бюджету.
По его данным, в период с 19 по 25 января, официальный курс гривны к доллару будет держаться в диапазоне 43,10-43,50 грн/долл. Обменники будут встречать украинцев, которые придут купить или продать американскую валюту, наличным курсом в пределах 43,40-43,65 грн/долл, учитывая традиционный спред.
Напомним, в понедельник, 19 января, официальный курс евро к гривне не претерпел изменений и составит 50,43 грн, Курс доллара США снова вырос и достиг очередного исторического максимума — 43,41 грн.
Как свидетельствуют данные официального курса НБУ, доллар в январе восьмой раз обновляет рекордные показатели стоимости.