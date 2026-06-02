Не все поездки бесплатные: за какой транспорт пенсионерам придется платить

Проезд в общественном транспорте

Реклама

Украинские пенсионеры имеют право на безвозмездный проезд по части общественного транспорта, однако эта льгота действует не везде и не на все виды перевозок. В некоторых случаях за поездку все-таки придется заплатить.

Право пенсионеров на безвозмездный проезд предусмотрено постановлением Кабинета министров №354 "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Льгота распространяется на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах. Также пенсионеры могут безвозмездно пользоваться железной дорогой пригородного сообщения.

Реклама

В то же время безвозмездный проезд не действует в метро, такси, междугородных автобусах и поездах дальнего сообщения.

Отдельная ситуация с маршрутками. В этом случае право на льготный проезд определяет местная власть. Поэтому правила могут отличаться в зависимости от города или общины.

Чтобы воспользоваться льготой, пенсионер должен иметь при себе пенсионное удостоверение бумажное или электронное.

В городах, где работает электронная система учета пассажиров, одного удостоверения может быть недостаточно. Там нужно иметь специальную транспортную карту. Например, в Киеве это "Карточка киевлянина", а во Львове - "ЛеоКарт".

Реклама

Если у пенсионера нет необходимых документов или транспортной карты, ему придется оплатить проезд. В некоторых случаях возможен также штраф.

Льготы для пенсионеров в Украине: что известно

В июне часть пенсионеров получит повышенные выплаты. Речь идет о гражданах, продолжающих официально работать. Им перечислили пенсии еще с апреля, а в июне должны выплатить также компенсацию за предыдущие два месяца.

По данным Пенсионного фонда Украины, плановый перерасчет касается около 650 тысяч работающих пенсионеров. Размер повышения зависит от стажа и официального заработка. В среднем доплата составляет от 250 до 450 гривен.

Также в Украине действуют возрастные доплаты к пенсии. Их начисляют автоматически пенсионерам, общая выплата которых не превышает 10 340 гривен.

Реклама

Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет могут получать до 300 гривен доплаты, от 75 до 79 лет – до 456 гривен, а от 80 лет – до 570 гривен.

Новости партнеров