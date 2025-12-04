Не все товары можно купить за "зимнюю тысячу": куда потратить и какие есть лазейки

Национальный кэшбек.

С 1 декабря в Украине стартовала вторая волна выплат пособия – «зимняя тысяча». Подать заявление можно через приложение "Действие" до 24 декабря, а в отделениях "Укрпочты" - до 25 января. Использовать средства – до 30 июня 2026-го.

Где можно потратить средства и какие лазейки существуют, пишет "Телеграф".

По данным Минцифры, 80% платежей приходится на оплату коммунальных услуг, среди других популярных направлений — книги, аптеки и донаты на Силы обороны Украины.

Деньги «зимней тысячи» разрешено направлять только на товары и услуги украинского производства:

коммунальные услуги – свет, газ, отопление, вода;

продукты питания – оплата в супермаркетах и бакалейных магазинах;

лекарства и медицинские изделия – в аптеках и аптечных супермаркетах;

книги и печатная продукция;

почтовые услуги.

донаты на ВСУ и благотворительность.

Расчет «зимней тысячей» производится по MCC-кодам, разрешенным постановлением Кабмина. Если код магазина входит в список, платеж успешно произойдет.

Разрешенные MCC-коды:

4900 – коммунальные услуги.

5411 - продуктовые магазины и супермаркеты.

5499 – другие продовольственные точки (специализированные магазины, рынки, автоматы).

5912 – аптеки.

5942, 5994 – книги и печатные издания.

8398 – благотворительные организации.

9402 - почтовые услуги.

Лайфхаки украинцев

Одна из пользователей Сети рассказала, что на отделении «Укрпочты» должна была получить посылку с наложенным платежом, а потому решила попытаться оплатить ее картой «Национальный кэшбек». Оплата прошла успешно.

Женщина рассказала, что заказала пряжу, а такие товары не входят в перечень, разрешенный для оплаты «зимней тысячей».

В комментариях пользователи рассказали, что некоторым удалось оплатить косметику, заказанную в онлай-магазинах, во время получения посылок на «Укрпочте», а некоторые оплачивали заказы из «Розетки». Вместо этого оплатить доставку пищи, как это было в прошлом году, нельзя.

Как сообщалось, с 22 ноября произошли изменения в программе «Национальный кэшбек», касающиеся категории расходования средств. Обновленные условия будут действовать до 30 июня 2026 года.

Кэшбек в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч зарегистрированных в программе товаров украинского производства в торговых точках-партнерах.

