- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 1382
- Время на прочтение
- 2 мин
Не все товары можно купить за "зимнюю тысячу": куда потратить и какие есть лазейки
Украинцам уже начала приходить «зимняя тысяча». Ее можно потратить только на определённые услуги.
С 1 декабря в Украине стартовала вторая волна выплат пособия – «зимняя тысяча». Подать заявление можно через приложение "Действие" до 24 декабря, а в отделениях "Укрпочты" - до 25 января. Использовать средства – до 30 июня 2026-го.
Где можно потратить средства и какие лазейки существуют, пишет "Телеграф".
По данным Минцифры, 80% платежей приходится на оплату коммунальных услуг, среди других популярных направлений — книги, аптеки и донаты на Силы обороны Украины.
Деньги «зимней тысячи» разрешено направлять только на товары и услуги украинского производства:
коммунальные услуги – свет, газ, отопление, вода;
продукты питания – оплата в супермаркетах и бакалейных магазинах;
лекарства и медицинские изделия – в аптеках и аптечных супермаркетах;
книги и печатная продукция;
почтовые услуги.
донаты на ВСУ и благотворительность.
Расчет «зимней тысячей» производится по MCC-кодам, разрешенным постановлением Кабмина. Если код магазина входит в список, платеж успешно произойдет.
Разрешенные MCC-коды:
4900 – коммунальные услуги.
5411 - продуктовые магазины и супермаркеты.
5499 – другие продовольственные точки (специализированные магазины, рынки, автоматы).
5912 – аптеки.
5942, 5994 – книги и печатные издания.
8398 – благотворительные организации.
9402 - почтовые услуги.
Лайфхаки украинцев
Одна из пользователей Сети рассказала, что на отделении «Укрпочты» должна была получить посылку с наложенным платежом, а потому решила попытаться оплатить ее картой «Национальный кэшбек». Оплата прошла успешно.
Женщина рассказала, что заказала пряжу, а такие товары не входят в перечень, разрешенный для оплаты «зимней тысячей».
В комментариях пользователи рассказали, что некоторым удалось оплатить косметику, заказанную в онлай-магазинах, во время получения посылок на «Укрпочте», а некоторые оплачивали заказы из «Розетки». Вместо этого оплатить доставку пищи, как это было в прошлом году, нельзя.
Как сообщалось, с 22 ноября произошли изменения в программе «Национальный кэшбек», касающиеся категории расходования средств. Обновленные условия будут действовать до 30 июня 2026 года.
Кэшбек в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч зарегистрированных в программе товаров украинского производства в торговых точках-партнерах.