Не всегда 100 тысяч: сколько на самом деле получают военные "боевых"

Выплаты военным

Система денежного довольствия Вооруженных Сил Украины предусматривает выплату дополнительных вознаграждений военнослужащим. Эти начисления относятся как к защитникам на линии непосредственного столкновения, так и к тем, кто выполняет специфические боевые распоряжения в тылу или в районах ведения боевых действий.

Кому и как начисляют «боевые» выплаты, пишет Армия.

Кто получит 100, 50 и 30 тысяч?

В зависимости от места несения службы и выполняемых задач, украинские военные дополнительно могут получать 30, 50 и 100 тысяч гривен.

100 тысяч получают военнослужащие, непосредственно участвующие в боевых действиях на передовых позициях, на оккупированной территории или между позициями сил обороны и врага. Также это вознаграждение получают те, кто выполняет задачи по огневому поражению, — это ракетчики, артиллеристы и подразделения противовоздушной обороны. Конечно, они не находятся непосредственно на линии столкновения. Но время их работы по врагу также засчитывается для выплаты 100 тысяч вознаграждения.

50 тысяч выплачивают тем, кто выполняет боевые (специальные) задания в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями. В том числе вне районов боевых действий.

30 тысяч получают военнослужащие, выполняющие боевые (специальные) задания согласно боевым приказам. В частности:

по интенсивной подготовке для ведения военных (боевых) действий;

с управлением группировками войск;

по всестороннему обеспечению работающих группировок войск в районах ведения боевых действий. По сути это касается логистов.

Также 30 тысяч вознаграждения должны выплачивать тем, кто занимается разминированием (вне пределов районов ведения боевых действий) и противовоздушным прикрытием и наземной обороной объектов критической инфраструктуры.

Какой порядок начисления?

«Боевые» выплачиваются из приказа командира воинской части или начальника подразделения, где военный проходит службу. Этот приказ выдается на основании рапорта непосредственного командира по каждому военнослужащему. Факт выполнения боевых задач может подтверждаться боевыми приказами (распоряжениями), журналами боевых действий, боевым донесением или постовыми сведениями.

Как рассчитывается сумма выплат?

Вознаграждение выплачивается пропорционально времени пребывания на передовой или выполнения боевых заданий. Например, если вы за месяц провели на передовой 10 дней (рассчитывается по сумме в 100 тысяч), то выплата будет чуть более 30 тысяч гривен.

70 тысяч за службу на передовой

70 тысяч предусмотрено для тех, кто непосредственно выполняет боевые или специальные задания на линии столкновения с врагом или в его тылу. Эта доплата не заменяет «боевых», а дополнительной к ним. И она работает по накопительной системе. И хотя она в постановлении Кабмина называется «одноразовой», но фактически многократной.

Условия получения

Эта выплата предусмотрена именно для тех, кто непосредственно выполняет боевые или специальные задания на линии столкновения с врагом или в его тылу:

во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в ротный опорный пункт включительно ;

на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины;

на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора в районах ведения боевых действий;

на территории противника.

Когда должны выплачивать?

Эта выплата работает по накопительной системе за каждые 30 дней выполнения задач. То есть, если вы, например, были на передовой 15 дней в январе и еще 15 дней в феврале, то уже в марте вы получите 70 тысяч. Если в феврале будет, например, 18 дней, то в марте вы все равно получите 70 тысяч, а еще 3 дня пойдут уже в счет для последующей выплаты. И так каждый раз по 70 тысяч за каждые 30 дней выполнения боевых (специальных) задач. Так и получается, что «одноразовое» вознаграждение превращается в многократное.

Следует отметить, что выполнение таких задач должно быть подтверждено на основании боевого приказа, журнала боевых действий или боевого донесения и рапорта командира подразделения о выполнении задач каждым военнослужащим.

Как быть, если перевели или отправили в другую часть?

Если военнослужащего отправили в другую часть, то она должна вести учет дней выполнения заданий и передавать эти данные в штатную часть, где проходит службу военный. А штатная часть на основе этих данных должна выдать приказ о выплате. Данные передаются в 5 числа. То есть если в июне у военнослужащего накопится 30 дней выполнения задач на линии столкновения, то до 5 июля эти данные должны быть в его штатной части для начисления выплаты. Следует следить за тем, чтобы эти данные передавались.

Если военнослужащего перевели в другую часть, то информация о количестве дней выполнения боевых задач (если их было менее 30 и выплата еще не производилась) должна быть в приказе командира воинской части. Поэтому при переводе следует проверить, чтобы эти дни были вписаны в приказ.

Если «боевые» не начисляют

Бывают случаи, когда «боевые» выплаты военнослужащие не получают. В частности, дополнительное вознаграждение не выплачивается военнослужащим, которые:

самовольно покинули воинскую часть;

употребляли алкогольные, наркотические, психотропные вещества;

отказались выполнять боевые приказы;

устранены или отстранены от исполнения служебных обязанностей;

признанные судом виновными в совершении уголовного или административного правонарушения;

намеренно причинили себе телесные повреждения;

отбывают наказание на гауптвахте.

Также отсутствие выплат может быть связано из-за ошибок при формировании приказов на назначение выплаты.

Что делать в такой ситуации?

Прежде всего, нужно рапортом обратиться к командиру воинской части с ходатайством о проведении выплаты. Если это не помогает, то можно потребовать выплаты в судебном порядке. Или обратиться в горячую линию Министерства обороны Украины по номеру: 1512.

Напомним, Министерство обороны Украины обнародовало детальные правила предоставления материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов военнослужащих Вооруженных сил Украины в 2026 году. Этот вид обеспечения одноразовый и выплачивается по определенным основаниям и при наличии соответствующего финансирования.