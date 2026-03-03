- Дата публикации
Не выбрасывайте эти копейки: за какие монеты в Украине коллекционеры платят 10 тысяч гривен
Украинцы имеют шанс разбогатеть на продаже вышедших из обращения старых копеек.
Некоторые старые монеты Украины, давно вышедшие из обращения и пылящиеся в копилках, могут принести своим владельцам неожиданную прибыль. Дело не в возрасте металла, а в уникальных особенностях чеканки, делающих определенные экземпляры крайне редкими.
Об этом пишет ресурс «Монеты-ягодки».
В частности, настоящую охоту нумизматы устроили на 5 копеек 1992 года. За один такой пятак на специализированных аукционах может предложить от 4 000 до 10 000 гривен. Однако речь идет не о каждой монете этого номинала, а только о редкой разновидности 1.1ААк.
Как распознать ценную монету
Внимательно присмотритесь к своим 5 копейкам. Редкий экземпляр имеет следующие характеристики:
Средний зуб трезубца: он имеет заметное утолщение в верхней части.
Дата выпуска: единица в цифре «1992» обязательно должна быть с хвостиком.
Растительный орнамент: кисть калины №2 по своей форме напоминает прямоугольный треугольник.
Группа: она должна быть с большой насечкой.
Почему эта монета такая дорогая
Именно последний признак — большая насечка на группе — решающая в ценообразовании. Эксперты объясняют, что высокая стоимость этой разновидности обусловлена технологическим браком на производстве.
Из-за ошибки на монетном дворе лишь небольшое, лимитированное количество 5-копеечных монет получило большую насечку на группе. Именно этот дефект сделал их уникальными и именно за него дорого платят нумизматы.
Если ваша монета имеет все перечисленные признаки на аверсе и реверсе, но на группе виднеется мелкая насечка, разбогатеть не получится. Такой экземпляр классифицируется как разновидность 1.1ААм. Эта монета встречается очень часто, была массовой в обращении и никакой коллекционной ценности не составляет.
Прежде чем избавиться от старых мелочей, стоит вооружиться перхотью и внимательно исследовать ребра своих пятаков.
Напомним, Национальный банк Украины презентовал памятную монету номиналом 5 гривен, посвященную опишнянской керамике — самобытному гончарному искусству, сформировавшемуся в поселке Опишня Полтавской области.
Монета изготовлена из нейзильбера — сплава меди, никеля и цинка. Ее тираж составляет 50 тысяч экземпляров, а стоимость одной монеты в сувенирной упаковке — 195 гривен. Приобрести нумизматическую новинку можно через официальный онлайн-магазин регулятора и в банках-дистрибьюторах.
В Нацбанке подчеркнули, что опишнянская керамика является знаковым явлением украинской культуры и в 2012 году была внесена в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.
Дизайн монеты отражает традиционные мотивы местного гончарства. На аверсе изображена зооморфная скульптура «Лев» работы мастера Василия Емелененко, а также государственная символика, номинал и год чеканки — 2025. Реверс украшен стилизованным орнаментом, характерным для опишнянских глиняных изделий, и надписью «ОПИШНЯНСКАЯ КЕРАМИКА».