Не выплатили 10 млрд рублей налогов и зарплаты работникам: в РФ хотят "разобраться" с Adidas

Также эта компания якобы массово сокращает своих работников в стране-агрессоре, не выплатив им заработную плату за полгода.

Об этом сообщают российские средства масовой пропаганды.

Руководитель центра правопорядка Московского региона Александр Хаминский обвинил компанию Adidas в якобы неуплате 10 млрд. рублей налогов после того, как немецкий бренд заявил о своем выходе с российского рынка. Чиновник обратился к власти с требованием "разобраться" с этой компанией.

Также российские пропагандисты заявляют, что Adidas начал массово сокращать своих работников в РФ, не выплачивая им зарплаты за полгода.

Напомним, в марте спортивный бренд одежды и обуви Adidas сообщил, что закрывает магазины в России и останавливает онлайн-торговлю своей продукцией в связи с циничным нападением РФ на Украину.

Также германская компания также приостанавливает свое партнерство с Российским футбольным союзом.

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