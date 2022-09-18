Не выплатили 10 млрд рублей налогов и зарплаты работникам: в РФ хотят "разобраться" с Adidas

В России обвинили бренд Adidas в неуплате 10 млрд. рублей налогов.
Также эта компания якобы массово сокращает своих работников в стране-агрессоре, не выплатив им заработную плату за полгода.
Об этом сообщают российские средства масовой пропаганды.
Руководитель центра правопорядка Московского региона Александр Хаминский обвинил компанию Adidas в якобы неуплате 10 млрд. рублей налогов после того, как немецкий бренд заявил о своем выходе с российского рынка. Чиновник обратился к власти с требованием "разобраться" с этой компанией.
Также российские пропагандисты заявляют, что Adidas начал массово сокращать своих работников в РФ, не выплачивая им зарплаты за полгода.
Напомним, в марте спортивный бренд одежды и обуви Adidas сообщил, что закрывает магазины в России и останавливает онлайн-торговлю своей продукцией в связи с циничным нападением РФ на Украину.
Также германская компания также приостанавливает свое партнерство с Российским футбольным союзом.
Читайте также:
- Adidas проиграл в суде дело о своих знаменитых трех полосках
- В Adidas решили заработать на ностальгии по СССР в России
- Adidas оказался в эпицентре громкого скандала из-за платья с советской символикой