Не запрет, а количественные ограничения: посол ЕС – о либерализации торговли с Украиной

Брюссель предлагает и дальше держать рынки ЕС открытыми для Украины, но есть нюанс.

Продление режима либерализации торговли между Европейским Союзом и Украиной предполагает количественные ограничения для трех позиций сельскохозяйственной продукции, а не их запрета.

Об этом посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила в интервью "Укринформу".

Матернова отметила, что Брюссель предлагает и дальше держать рынки ЕС открытыми для Украины, в то же время есть оговорки об автоматических предохранителях, которые, впрочем, касаются не всех сельскохозяйственных продуктов, а только трех позиций. Этот механизм будет применен в случае, если отдельные страны-члены ЕС докажут вред, который терпят их производители.

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"Но уровень применения предохранителей находится на средних показателях импорта за 2022-2023 годы. То есть о запрете речь не идет. Имеются количественные ограничения. Но я считаю, что самое важное в предложении (которое еще только должно быть одобрено) состоит в том, чтобы оставить европейские рынки в основном открыты для украинской продукции", – сказала Матернова.

Напомним, Еврокомиссия 31 января предложила продлить еще на год действие так называемых автономных торговых мероприятий для товаров, производимых в Украине и Молдове, что означает продолжение режима либерализации торговли между ЕС и обеими странами.

Автономные торговые мероприятия ЕС для Украины были введены в действие 4 июня 2022 для поддержки украинской экономики. Вместе с введенными Евросоюзом "коридорами солидарности" ATM позволили сохранить стабильный поток товаров из Украины в 2022-23 годах, несмотря на войну.

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