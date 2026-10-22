Недоплатили пенсию: как заставить ПФУ пересчитать выплаты и вернуть деньги

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В случае ошибки Пенсионного фонда Украины (ПФУ) при назначении или перерасчете выплат пенсионеры могут лишиться части причитающихся им денег, надбавок или даже получить отказ по формальным причинам, таким как, например, разные виды чернил в трудовой книжке.

Издание «На пенсии» объяснило, почему устного требования в таких ситуациях недостаточно, как правильно составить письменную жалобу, добиться проверки и можно ли привлечь должностных лиц ПФУ к ответственности за допущенные нарушения.

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Эксперты отмечают, что общая жалоба с формулировкой «Мне неправильно начислили пенсию» может не дать результата. В ответ вам могут просто прислать формальное уведомление о том, что все расчеты произведены в соответствии с действующим законодательством и никаких ошибок нет.

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Именно поэтому в обращении необходимо четко и подробно указать, какие именно данные или документы должны проверить сотрудники фонда.

Наиболее распространенные ошибки Пенсионного фонда при начислении выплат

Наиболее распространенные ошибки при назначении и перерасчете пенсии:

не учтён определённый период страхового стажа;

неправильно определен заработок, на основании которого рассчитывалась пенсия;

не учтены документы, представленные пенсионером;

неправильно применена норма закона или формула расчета;

допущена ошибка при индексации или перерасчете;

неправильно определена дата начала выплаты пенсии;

не учтено право на надбавку, доплату или повышение;

допущена арифметическая или техническая ошибка.

Как убедиться, что пенсия вам начислена правильно

Чтобы выяснить, в чем заключается проблема, сначала следует запросить выписку из распоряжения о назначении или перерасчете выплат. В этом документе четко видно, какие именно годы стажа и размер заработка были учтены при расчетах.

Каждый пенсионер может свободно ознакомиться с материалами своего дела, узнать все подробности начислений и получить копии необходимых документов. Запрашивать такую выписку желательно каждый раз после очередного перерасчета пенсии, чтобы своевременно проверить правильность начислений.

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Как правильно составить жалобу на Пенсионный фонд

В обращении не стоит просто указывать, что вы не согласны с размером выплат. Необходимо четко потребовать проверить все расчеты, выяснить причину ошибки и направить вам официальный письменный ответ.

Первый абзац жалобы:

«Прошу проверить правильность назначения или перерасчета моей пенсии, установить причины неправильного расчета, провести необходимый перерасчет и предоставить мне письменный ответ с указанием правовых оснований принятого решения».

Если есть основания полагать, что ошибка возникла вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, можно добавить второй абзац.

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Второй абзац жалобы:

«Прошу провести проверку причин допущенной ошибки и, в случае установления нарушения и вины конкретного должностного лица, решить вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством».

В то же время специалисты отмечают, что к заявлению следует приложить копии:

решение о назначении или перерасчете пенсии;

предыдущих ответов Пенсионного фонда;

документов, подтверждающих стаж и заработок;

документов, которые, по мнению заявителя, не были учтены при расчете.

Оригиналы документов сдавать не нужно.

Как правильно подать жалобу и подтвердить её получение

Подавая жалобу лично, обязательно попросите зарегистрировать её и оставьте себе копию с входящим номером.

Если вы отправляете документы по почте, выбирайте ценное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении, чтобы иметь на руках доказательство передачи конкретных документов. При использовании электронного кабинета обязательно сохраните подтверждение отправки.

Если же сотрудники ПФУ на словах убеждают вас в правильности расчетов, всегда требуйте официального письменного ответа, ведь именно он станет основанием для дальнейшего обжалования.

Что делать, если подача жалобы не помогла

Если вместо проверки пенсионер получил стандартный ответ об отсутствии ошибок, любые решения или бездействие местного отделения ПФУ можно обжаловать в установленном порядке.

В разъяснении указан порядок обжалования, действующий с 5 сентября 2025 года, а также следующие сроки подачи жалобы:

в течение одного года со дня принятия решения;

не позднее чем через 30 календарных дней со дня ознакомления с ним.

Если срок обжалования пропущен по уважительным причинам, в тексте жалобы необходимо обязательно ходатайствовать о его восстановлении, указав причины. Заявления направляются руководителю того подразделения ПФУ, сотрудник которого допустил ошибку.

В случае отказа решение можно обжаловать в управлении более высокого уровня или в административном суде, а если подпись под первичным документом принадлежит самому руководителю, жалобу направляют сразу в Главное управление ПФУ или в суд. Также специалисты рекомендуют в жалобе отдельно попросить письменно сообщить, какую ответственность понес исполнитель, допустивший ошибку.

За какой период Пенсионный фонд может вернуть недополученную пенсию

В соответствии со статьей 46 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», четко различаются случаи, когда невыплата средств произошла по вине самого пенсионера, и ситуации, когда ошибку допустила организация, назначающая или осуществляющая выплаты.

Специалисты объясняют:

если пенсия не была получена по вине самого человека, выплаты за прошедший период возвращаются не более чем за три года;

если пенсия не была получена по вине органа, который её назначает или выплачивает, суммы выплачиваются за прошедший период без ограничения каким-либо сроком.

Кроме того, во втором случае предусмотрена компенсация потери части доходов.

Эксперты отмечают, что при обращении важно добиться установления причины ошибки и выяснения, по чьей вине возникла недоплата.

В разъяснении также приводится статья 107 указанного закона, в которой говорится, что средства, необоснованно взысканные с лица, должны быть возвращены в течение трёх дней со дня принятия соответствующего решения с начислением пени.

Эксперты отмечают: если при перерасчете или назначении пенсии вы обнаружили ошибку, прежде всего следует взять официальные документы с подробной разбивкой начислений, четко обозначить все расхождения, оформить письменную жалобу и обязательно сохранить подтверждение ее получения. Такой алгоритм позволит потребовать официального пересмотра дела, корректировки выплат и возврата недополученных средств.

Пенсии в Украине — последние новости

В 2027 году украинским пенсионерам повысят выплаты в несколько этапов. Работающим пенсионерам проведут индексацию в марте и перерасчёт в апреле, а людям 70, 75 и 80 лет добавят 300, 450 или 570 гривен, если их пенсия не превышает 10 тысяч гривен.

Кроме того, в ноябре 2026 года некоторые граждане будут получать максимальную пенсию— 25 950 гривен. Это люди, занятые на особо опасных работах, а также отдельные категории граждан, предусмотренные специальными законами, и выше этой суммы пенсия быть не может.

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