Недовольны, что накажут патриарха РПЦ: Венгрия снова блокирует шестой пакет санкций против РФ

Недовольны, что накажут патриарха РПЦ: Венгрия снова блокирует шестой пакет санкций против РФ

Венгрия снова блокирует шестой пакет санкции, которые Евросоюз планирует ввести против России.

В этот раз Виктору Орбану не понравилось, что под санкции ЕС попал патриарх РПЦ Кирилл, открыто поддерживающий войну против Украины.

Об этом сообщает Вloomberg.

Как отмечают источники, Венгрия разочаровала Евросоюз в очередной раз заблокировав принятие шестого пакета санкции. Орбану не понравилось, что в подсанкционные лица внесли патриарха РПЦ.

"Будапешт требовал исключить патриарха Кирилла, который возглавляет Российскую православную церковь и был откровенным сторонником Владимира Путина и войны в Украине, из предложенного списка попавших под санкции лиц. По словам одного чиновника, имя Кирилла не называли лидеры на саммите в начале этой недели", — говорится в сообщении.

Также у Венгрии возникли технические замечания по эмбарго на российскую нефть. Пока неизвестно, когда ЕС окончательно объявит о санкциях против РФ.

Напомним, недавно состоялся сбор более 400 подписей под обращением к Патриарху Варфоломею инициировать над Московским патриархом Кириллом самый высокий церковный суд.

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