Нефть взлетела выше $100 из-за новых угроз Трампа

Нефть выросла в цене / © Associated Press

Мировые цены на нефть резко выросли и превысили отметку в $100 за баррель после неудачных переговоров между США и Ираном.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7,11 доллара (7,47%) — до 102,31 доллара за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 7,86 доллара (8,14%) — до 104,43 доллара за баррель.

Скачок цен произошел после провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном по прекращению войны. Президент США Дональд Трамп объявил о начале морской блокады и признал, что цены на топливо могут оставаться высокими до промежуточных выборов в ноябре.

«Рынок сейчас в основном вернулся к условиям, предшествующим прекращению огня, за исключением того, что теперь США заблокируют еще до 2 миллионов баррелей нефти в день, связанных с Ираном и проходящих через Ормузский пролив», — заявил руководитель отдела энергетических исследований MST Marquee Сол Кавоник.

Напомним, США объявили о начале морской блокады иранских портов, которая стартует 13 апреля и охватит все движение судов до и от Ирана. Силы CENTCOM приступят к реализации блокады всего морского трафика, входящего или выходящего из иранских портов. Это решение принято в соответствии с прокламацией президента США Дональда Трампа.

В преддверии США и Иран завершили многочасовые переговоры в Пакистане без достижения соглашения.