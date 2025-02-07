«Нефтегаз» продал газ дешево, теперь вынужден импортировать по высоким ценам — эксперт

Уже сейчас Украина сталкивается с нехваткой газа. Правительство уже признало проблему, но ее можно было избежать при грамотном планировании и развитии внутренней добычи.

Об этом заявил экономический эксперт и кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко.

Он добавил, что ситуацию обостряют российские удары по газовой инфраструктуре. В период с декабря 2024 по февраль 2025 атаки на ГКС в Полтавской и Харьковской областях привели к снижению внутренней добычи.

"Эти потери можно было бы перекрыть из резервов в ПХГ, но... летом 2024 года "Нафтогаз" их не наполнял... Да, такой проблемы не было позапрошлого года, когда компания импортировала 2,8 млрд куб.м. и зима прошла без проблем. А вот в прошлом, 2024 году импорт составил всего 1,5 млрд куб. почти на 2 млрд куб.м меньше, чем год назад», – подчеркнул Гаврилечко.

Также эксперт обратил внимание, что вместо системной подготовки к зиме компания активно работала в коммерческом сегменте.

"Вместо того, чтобы выполнять общегосударственные функции по нивелированию рисков и гарантированию стабильности с отоплением зимой, в течение года "Нафтогаз" играл в бизнес агрессивно заходя в коммерческий сегмент с демпинговыми предложениями продажи газа предприятиям. ", – отметил Гаврилечко.

По его мнению, ключевой проблемой стало отсутствие долгосрочных контрактов с отечественными частными добывателями.

"То кто мешал "Нафтогазу" не только импортировать дешевый газ летом прошлого года, но и заключить долгосрочные контракты с отечественными частными добывающими компаниями (это 20-25% рынка), а средства, которые сейчас идут на ценный импорт направить на разведку, бурение и укрепление энергетической безопасности? — Вопрос риторический", — вопрос риторический.

Недавно министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина до конца 2025 года потребует импорта примерно 1 млрд куб м газа.