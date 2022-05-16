Нефтяная война: сможет ли ЕС ввести эмбарго и наказать друзей Путина

Сегодня, 16 мая, ЕС снова попытается выйти из тупика относительно введения эмбарго на экспорт российской нефти.

Споры о нефтяном эмбарго идут уже месяц. Этот вопрос не просто расколол ЕС, опять же играющий на руку Владимиру Путину. Дошло даже до скандалов и территориальных претензий.

В то же время более 50% российского бюджета – это именно доходы от экспорта энергоносителей. Каждый день на поставках нефти и газа в Европу Россия зарабатывает около $1 млрд. И, если не ввести никаких ограничений, в этом году Путин заработает на 30% больше — свыше $300 млрд. Можно даже не сомневаться, что львиную долю этих денег он пустит на войну против Украины.

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Для России нефтяное эмбарго станет очень сильным ударом. На Европу приходится 60% всего экспорта российской нефти. Еще 50% – это российский дизель, являющийся продуктом нефтепереработки. После введения эмбарго Путин все это потеряет. Да, россияне уже кричат, чтобы перенаправлять свой экспорт в Азию. Однако и сейчас, когда эмбарго еще нет, а отдельные нефтегазовые гиганты отказываются работать с российской нефтью, Кремль вынужден продавать ее Китаю и Индии со скидкой $30-40.

ТСН.ua разбирался, почему ЕС не может просто отказаться от российской нефти, кто тормозит это решение, и когда Европа, в конце концов, договорится.

Друзья Путина

Еще в конце апреля, когда на введение нефтяного эмбарго против России неожиданно согласилась Германия, казалось, что все уже решено, и осталось бороться только за уменьшение зависимости ЕС от российского газа (потому что полностью отключиться Европа действительно не в состоянии).

Однако потом произошло то, к чему наверняка не был готов никто. По крайней мере, так казалось на первый взгляд. Решительно против выступила Венгрия, угрожая применить право вето при одобрении (а все решения в ЕС принимаются консенсусом) шестого пакета санкций против России. Аргументировал венгерский премьер Виктор Орбан все это тем, что в настоящее время его страна не имеет выхода к морю и портам, в отличие от древности.

Речь идет о временах до 1920 года, когда по Трианонскому мирному договору Венгрия потеряла две трети своей территории. По-видимому, Орбан имел в виду хорватский порт Риека. Загреб не стал молчать. Хорватия после этого заявления вызвала посла Венгрии на ковер. А ЕС даже начал допускать отложение введения нефтяного эмбарго, чтобы ввести какие-либо санкции из шестого пакета. А это персональные санкции, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет еще трем российским пропагандистским каналам вещать в ЕС.

После этого риторика Будапешта стала несколько хитрее, перейдя в чисто денежную плоскость. На днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в интервью испанской El Pais заявил, что Будапешт ожидает от Брюсселя 700-750 млн евро за согласие на введение нефтяного эмбарго. Эти деньги вроде бы нужны для переоборудования венгерских НПЗ на прием другой, чем российская нефть и расширение мощностей имеющегося у них трубопровода к Адриатическому морю. В противном случае цена на газ в Венгрии повысится на 55%.

Однако здесь, по словам экспертов, Сиярто и Орбан не просто лукавят, а откровенно врут.

Во-первых, чтобы выиграть парламентские выборы в начале апреля этого года и сохранить лояльность электората после, правительство Орбана "заморозило" повышение цен на газ и бензин для населения.

Во-вторых, по газу этого удалось достичь благодаря заключенному с "Газпромом" новому долгосрочному контракту в обход украинской ГТС по очень "вкусной" цене в обмен на политическую лояльность Будапешта Москве.

В-третьих, Венгрия традиционно еще с советских времен получает нефть по газопроводу "Дружба". Однако недавно покупает ее тоже по "вкусной" цене в обмен на политическую лояльность.

В-четвертых, на самом деле венгерские НПЗ могут перерабатывать до 40% нероссийской нефти. И такие прецеденты уже были. Например, в 2019 году Будапешт отказался покупать "грязную" российскую нефть, перерабатывая другую.

То же и с альтернативными источниками снабжения. Нефтепровод "Дружба" – это не единственный источник. Венгрия имеет выход в Средиземное море через нефтепровод "Адрия" и хорватский терминал на острове Омишаль в Адриатическом море.

В-пятых, как отмечают украинские переговорщики, Венгрии следует не забывать, что южная нить нефтепровода "Дружба" проходит именно через Украину. И в самый неудобный для Будапешта момент она может просто встать на ремонт.

До чего договорятся

Все прекрасно знают, что Орбан – давний союзник Путина. Однако ЕС допустил ошибку. Когда Киев убеждал Брюссель, что нужно ввести нефтяное эмбарго в апреле до парламентских выборов в Венгрии, ЕС не прислушался, будто оставляя Орбану поле для маневра. Мол, он выиграет выборы и станет более покладистым.

Теперь все увидели, что он продолжает шантажировать Брюссель деньгами, потому что тот заморозил выделение Венгрии 8 млрд евро из структурных фондов за сворачивание демократии и посягательство на права и свободы граждан. В последние годы политика Орбана действительно была далека от демократии. Но таких же нефтяных исключений по примеру Венгрии для себя также захотели Словакия, Чехия, Греция и Кипр.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен даже лично приезжала в Будапешт убеждать Орбана уступить. От нее даже звучали предложения по реформированию процесса принятия решений в ЕС. То есть что-то сделать с консенсунсной процедурой, чтобы такие, как Орбан, не могли ветировать принятие сверхважных решений ЕС.

Несмотря на это, по информации Reuters, ЕС все еще намерен согласовать поэтапное эмбарго на экспорт российской нефти до конца мая. Более того, как пишет издание, все разногласия министры иностранных дел стран-членов ЕС должны преодолеть уже в понедельник, 16 мая, на саммите в Брюсселе, где также присутствует и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Страны ЕС будут постепенно прекращать поставки сырой нефти в течение шести месяцев, а продукты нефтепереработки – до конца года. Большинство стран-членов должно полностью отказаться от российской нефти уже к концу 2022 года. Однако для Чехии, Венгрии и Словакии сделают исключение. Все они, так или иначе, должны отказаться от российской нефти в 2024 году.

Что касается Венгрии, Politico пишет, что ЕС готов компенсировать Орбану 500-550 млн евро на диверсификацию нефтеперерабатывающих возможностей страны, и 200 млн евро для расширения пропускной способности газопровода в Адриатическом море, в обмен на согласие на введение нефтяного эмбарго. Однако это небезопасный прецедент. Таких же условий в обмен на лояльность захотят и другие страны. Поэтому главное сражение за нефтяное эмбарго еще впереди.

Кулеба осудил страны, препятствующие введению эмбарго для РФ

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