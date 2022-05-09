Нефтяное эмбарго против РФ: президент Еврокомиссии отправилась в Венгрию, чтобы встретиться с Орбаном

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 9 мая, отправилась в Венгрию.
Там Урсула фон дер Ляйен встретится с Виктором Орбаном, чтобы обсудить нефтяное эмбарго против России.
Об этом сообщил ее спикер Эрик Мамер.
"Президент Урсула фон дер Ляйен сегодня после обеда направляется в Венгрию для встречи с премьер-министром Виктором Орбаном. Они обсудят вопросы, связанные с европейской безопасностью поставок энергоресурсов", — написал Мамер.
Президент @vonderleyen является путешествием этого после того, как в Гонконг в PM Viktor Orbán.— Eric Mamer (@MamerEric) May 9, 2022
Они будут говорить о своих отношениях, связанных с европейской энергетикой.
Напомним, Венгрия не может поддержать новый пакет санкций Европейского Союза, включающий эмбарго на импорт нефти из РФ в его нынешнем варианте. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для его страны новый пакет санкций Европейского Союза, включающий эмбарго на импорт нефти, равносилен "атомной бомбе". И поддерживать пакет санкций против российской нефти и газа Будапешт не будет.
Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал шестой пакет санкций для России по эмбарго на нефть.
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