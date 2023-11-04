Некачественные бронежилеты и шлемы: поставщик вернет Минобороны почти 400 миллионов гривен

Иностранный поставщик вернет Министерству обороны Украины около 400 миллионов гривен. Все из-за некачественных бронежилетов и шлемов, закупленных для ВСУ.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

Соответствующее решение принял арбитражный суд.

"Общая сумма удовлетворенных требований составляет примерно 10 миллионов евро и включает, помимо собственно стоимости товара, штрафные санкции, проценты за год и арбитражный сбор (поскольку договор внешнеэкономический, то суммы обязательств — в евро", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в начале полномасштабного вторжения Минобороны приобрело у этого иностранного поставщика бронежилеты и шлемы для ВСУ.

"В течение весны и лета 2022 года поставщик передавал товар надлежащего качества. Однако последующие партии, которые поступали осенью и зимой 2022 года, не проходили баллистические испытания – Минобороны не принимало их", – указано в сообщении.

По решению арбитража годовые проценты продолжают начисляться на стоимость непоставленного товара до момента возврата денег.

Напомним, женщины одной из воинских частей ВСУ испытывают две модели бронежилеты с конструктивно изогнутой пластиной.

Читайте также: