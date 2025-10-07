- Дата публикации
Некоторые монеты номиналом 1 гривна могут стоить тысячи гривен: как выглядят
Коллекционеры готовы выкладывать немалые суммы за редкие монеты украинской гривны. Наиболее ценятся экземпляры, имеющие производственные особенности или отличающиеся от стандартных образцов.
Так, монету номиналом 1 гривна 1992 разновидности 1.1ААг специалисты оценивают в 12 000-37 000 гривен. Ее можно узнать по гладкой группе без надписи.
Об этом пишет «Монеи-ягодки».
«На монетах номиналом 1 гривна 1992 отсутствуют надписи на группе — он гладкий. Это разъясняется тем, что на начальном шаге производства таковых инструментов еще не было. Позже на монетном дворе начали экспериментировать с нанесением надписей», — объясняют нумизматы.
Еще одна ценная монета — 1 гривна 2001 разновидности 1АДг. За нее коллекционеры готовы заплатить до 5000 гривен. Ее особенность также состоит в гладкой группе без надписей.
Эксперты предупреждают, что из-за высокой стоимости эту разновидность часто подделывают. Злоумышленники спиливают надписи на группе обычных монет в том же году. Чтобы не наткнуться на фальшивку, следует проверять параметры: оригинал имеет вес 6,8 г и диаметр 26 миллиметров.
Напомним, Рада предлагает разместить на украинских гривнах символическую надпись. Зарегистрирован соответствующий законопроект. Он предусматривает добавление на гривневые банкноты надписи «Мы верим в Бога».
Примечательно, что выражение аналогично надписи «In God We Trust» на американских долларах. Он является официальным девизом США с 1956 года.