Некоторые образовательные услуги в школах Украины станут платными: о чем идет речь

Часть услуг в школе станут платными

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Украинские государственные и коммунальные учебные заведения теперь имеют право официально предоставлять определенные дополнительные услуги на платной основе. Это решение было утверждено Кабинетом Министров и вызвало оживленные обсуждения.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале, постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, отметив, что изменения распространяются на образовательную, научную, реабилитационную и адаптационную сферу.

Важно понимать, что речь идет не об отмене бесплатного базового образования, а о легализации услуг, которые часто уже существовали неофициально, а теперь получили правовое поле для прозрачного предоставления.

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Список услуг, которые станут платными

Обновленный правительством перечень конкретизирует, какие именно услуги учебные заведения могут предоставлять за оплату:

Дополнительные занятия, не включенные в базовый учебный план. Это могут быть курсы по углубленному изучению предметов, иностранных языков, подготовка к ЗНО/НМТ или специализированные кружки, не финансируемые государством.

Учреждения могут устанавливать оплату, если проводят квалификационный экзамен по проверке профессиональных знаний, навыков и компетентностей и/или учебных, практических мероприятий с последующей оценкой лиц, прошедших медицинскую, фармацевтическую или реабилитационную подготовку в учебных заведениях иностранных государств;

Признание результатов неформальной и информационной учебы. Это позволяет официально подтвердить знания, полученные вне школьной программы.

Пребывание детей в группах в утренние, вечерние или праздничные часы, которые выходят за пределы бесплатных часов, предусмотренных законодательством. Это касается услуг продленного дня, которые раньше могли функционировать на серых схемах, а теперь будут официальными.

Почему это введено

Введение этих изменений является ответом на потребности адаптации образовательных услуг к современным вызовам и требованиям. Правительственное сообщение отмечает несколько ключевых причин:

Рост спроса на альтернативные формы обучения: Современные родители и учащиеся все чаще ищут возможности для дополнительного развития, углубленного изучения предметов или специализированных навыков.

Необходимость легализации существующих практик: Многие школы уже фактически оказывали подобные услуги, но делали это неофициально, что создавало основу для коррупции и непрозрачности. Новые правила позволяют вывести эти услуги в правовое поле, обеспечить контроль их качества и обоснованности цен.

Важно еще раз подчеркнуть, утверждение нового перечня платных услуг не отменяет права на бесплатное базовое среднее образование, гарантируемое Конституцией Украины. Речь идет исключительно о дополнительных услугах, выходящих за рамки основного учебного плана. Они будут предоставляться исключительно по желанию родителей или учеников и теперь официально фиксируют эти возможности, делая процесс более прозрачным и регулируемым.