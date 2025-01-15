Некоторые пенсионеры смогут не платить за коммунальные услуги: кто имеет право на льготы

Право на жилищную льготу имеют пенсионеры, работавшие по определенным профессиям в сельской местности.

Для пенсионеров в Украине предусмотрен ряд льгот, в том числе стопроцентная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Часть пенсионеров в Украине освободили от оплаты за коммуналку. Речь идет о жителях сельской местности, которые до выхода на пенсию работали в сферах культуры, медицины или образования и продолжают проживать в сельской местности.

Другая финансовая помощь для пенсионеров

Также для пенсионеров предусмотрена финансовая поддержка в размере 1000 грн от государства на подписку печатных медиа.

Напомним и о праве не бесплатного проезда для пенсионеров. Граждане могут совершать поездки совершенно бесплатно в случае предъявления пенсионного удостоверения:

в городском общественном транспорте (кроме метро, ​​такси и маршрутных такси);

на загородных маршрутах жд транспорта.

Бесплатная юридическая помощь для пенсионеров

Украинцы преклонных лет могут получить юридическую помощь бесплатно или со скидкой. Речь идет о пенсионерах, размер пенсии которых меньше 4722 грн или менее 6056 грн для лиц с инвалидностью.

Земельный налог для пенсионеров

Пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога, однако при не превышении установленных земельных лимитов.

Напомним, в Украине изменились тарифы на коммуналку, рассказываем, что подорожало больше всего.

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