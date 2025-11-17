- Дата публикации
Некоторые пенсионеры в Украине получат дополнительно 870 грн: кто в списке
Сумма доплаты составляет 37% от прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, установленного на уровне 2361 гривны.
В декабре 2025 года часть украинских пенсионеров получат дополнительную доплату к пенсии в размере около 870 гривен.
Об этом сообщает действующий Закон «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной».
Этот вид надбавки касается прежде всего многодетных матерей, которые родили или усыновили пятерых и более детей и воспитывали их, по меньшей мере, до шестилетнего возраста. Кроме надбавки, такие гражданки могут также выйти на пенсию досрочно, если соблюдены условия по возрасту и стажу.
Для назначения выплат женщинам необходимо лично обратиться в ПФУ и предоставить стандартный пакет документов: паспорт, идентификационный код, свидетельства о рождении детей, подтверждение стажа и соответствующее заявление.
Напомним, если стажа не хватает, то законодательство предусматривает, что в таких случаях граждане имеют право на получение государственной социальной помощи, которая выплачивается ежемесячно.