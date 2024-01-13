Некоторые потребители злоупотребляли запретом на отключение должников, чтобы не платить за коммуналку, — министр энергетики

От поступления средств за потребленную электроэнергию зависит качество и скорость восстановления электроснабжения после непогоды.

Некоторые потребители начали злоупотреблять запретом на отключение должников и не платили свои счета за коммунальные услуги.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

«Мы увидели, что, к сожалению, некоторые скажем как бытовые, так и не бытовые потребители стали использовать этот запрет для того, чтобы не платить. Потому это нечестно. Особенно это нечестно, когда я смотрю, что прифронтовые регионы платят больше, чем области, которые не причастны к непосредственным боевым действиям. Я считаю, это как минимум не справедливо», – сказал он.

Министр подчеркнул, что от поступления средств за потребленную электроэнергию зависит качество и скорость возобновления электроснабжения после ненастья.

Галущенко подчеркнул, что отмена запрета на отключение должников не означает, что поставщики начнут всех отключать.

«Это как минимум должно улучшить платежную дисциплину, особенно когда речь идет о том, когда нельзя объяснить, когда это просто ты злоупотребляешь тем, что есть возможность не платить», — подчеркнул министр.

Ранее глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский заявил, что разрешение на отключение должников – это необходимый шаг для обеспечения нормальной работы энергосистемы.