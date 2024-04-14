Некоторые украинцы в апреле могут остаться без пенсий: в ПФУ назвали причину

Украинские пенсионеры, имеющие статус внутренне перемещенного лица, приобретенный до 24 февраля 2022 года, должны были пройти идентификацию до конца марта 2024 года. Однако не все пенсионеры вовремя проходят необходимую идентификацию – в некоторых случаях это приводит к задержкам в начислении и выплате пенсий.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Пенсионеры, не прошедшие идентификацию, остались без выплат в апреле.

Однако Пенсионный фонд будет накапливать средства на пенсионном счете лица, пока не пройдет процесс подтверждения.

"Лица, не успевшие пройти в указанный срок идентификацию, имеют право возобновить выплаты. Для этого придется пройти процесс подтверждения личности. Следовательно, как только процедура завершится, средства начислят на счет пенсионера", — говорится в сообщении.

Как пройти идентификацию:

лично обратиться в отделение "Ощадбанка" или посетить сервисный центр Пенсионного фонда;

воспользоваться личным кабинетом на сайте Пенсионного фонда;

использовать видеосвязь для связи с сотрудником Пенсионного фонда;

обратиться в дипломатическое учреждение Украины за границей.

Подробности об идентификации можно узнать через электронный кабинет на сайте pfu.gov.ua в разделе "Мой профиль".

Прохождение идентификации по видео – список документов:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие местонахождение (для ВПЛ);

документ о праве на представительство (при необходимости).

Также для прохождения идентификации возможно привлечь родственников или других лиц по ассистированию, при необходимости. Для этого нужно в заявлении указать информацию о необходимости присутствия персонального ассистента.

Куда обращаться, если возникнут вопросы: сайт: pfu.gov.ua ; контакт-центр по номерам: 0-800-503-753; (044) 281-07-10.

Напомним, в Украине некоторые пенсионеры могут получить прибавку на 20% – подробности.

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