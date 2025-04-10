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Некоторые украинцы могут держать существенную доплату к пенсии: что известно
Прибавка эквивалентна 40% прожиточного минимума.
В этом году часть украинских пенсионеров сможет получить дополнительную материальную поддержку в размере 944 грн, которая предназначена для одиноких пожилых людей, нуждающихся в постороннем уходе.
Об этом говорится в законе "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", сообщает Фокус.
Эта надбавка эквивалентна 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 2025 год – 2 361 грн.
Право на получение этой ежемесячной доплаты к пенсии имеют граждане, которые:
достигли 80 лет и старше;
проживают отдельно, без родственников или лиц, которые могут обеспечить уход;
имеют подтвержденную врачами потребность в постоянном постороннем уходе;
получают пенсию по возрасту.
В список документов входят:
вывод врачебно-консультативной комиссии, подтверждающий потребность в постоянном постороннем уходе;
паспорт гражданина Украины;
идентификационный код (регистрационный номер учетной карты налогоплательщика);
выписка из Пенсионного фонда Украины об отсутствии других доплат за уход.
С 1 марта 2025-го в Украине была проведена индексация пенсий, а также увеличены минимальные выплаты для отдельных групп пенсионеров.
Напомним, в Украине с окончанием отопительного сезона будет пересмотрен список получателей субсидий на коммуналку. В большинстве случаев процесс будет осуществляться автоматически, но есть и исключения.