Некоторые украинцы могут держать существенную доплату к пенсии: что известно

пенсия.

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В этом году часть украинских пенсионеров сможет получить дополнительную материальную поддержку в размере 944 грн, которая предназначена для одиноких пожилых людей, нуждающихся в постороннем уходе.

Об этом говорится в законе "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", сообщает Фокус.

Эта надбавка эквивалентна 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 2025 год – 2 361 грн.

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Право на получение этой ежемесячной доплаты к пенсии имеют граждане, которые:

достигли 80 лет и старше;

проживают отдельно, без родственников или лиц, которые могут обеспечить уход;

имеют подтвержденную врачами потребность в постоянном постороннем уходе;

получают пенсию по возрасту.

В список документов входят:

вывод врачебно-консультативной комиссии, подтверждающий потребность в постоянном постороннем уходе;

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (регистрационный номер учетной карты налогоплательщика);

выписка из Пенсионного фонда Украины об отсутствии других доплат за уход.

С 1 марта 2025-го в Украине была проведена индексация пенсий, а также увеличены минимальные выплаты для отдельных групп пенсионеров.

Напомним, в Украине с окончанием отопительного сезона будет пересмотрен список получателей субсидий на коммуналку. В большинстве случаев процесс будет осуществляться автоматически, но есть и исключения.