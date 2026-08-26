Некоторые украинцы смогут получить 19400 грн — кто в перечне

19 400 грн на одно домохозяйство

Реклама

В Украине планируют ввести новую единовременную денежную помощь для жителей наиболее уязвимых территорий. Размер выплаты составит 19400 грн на одно домохозяйство.

Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин в эфире Новини․LIVE.

Реклама

По его словам, соответствующий нормативный акт находится уже на финальном этапе согласования.

Реклама

Кто будет претендовать на 19400 грн

Новую помощь планируется назначать домохозяйствам, проживающим на территориях, расположенных в пределах 50 км от линии разграничения. Речь идет о двух зонах — от 0 до 20 км и от 20 до 50 км.

Выплата будет рассчитана на 11 категорий наиболее уязвимых граждан. В то же время, программа не будет ограничиваться только людьми, которые используют для отопления печное или твердое топливо.

Средства можно использовать для подготовки домохозяйства к зимнему периоду.

«Акт уже на завершающей стадии согласования. На этой или на следующей неделе мы сможем подать его в Кабмин. После этого люди смогут подаваться на эту помощь», — сообщил Денис Улютин.

Реклама

Когда можно будет подать заявку

Пока механизм выплаты еще окончательно не утвержден. Сначала документ должен быть представлен на рассмотрение Кабинета Министров, а уже после принятия решения должен стартовать прием заявок от граждан.

По словам министра, финансирование программы будут обеспечиваться международными партнерами Украины. Для распределения денег планируется использовать специальный гуманитарный счет, открытый в Национальном банке Украины.

Расширять программу в другие регионы страны пока не планируют. Однако Улютин не исключил, что перечень получателей или территорий может быть увеличен при появлении дополнительного финансирования.

«Учитывая, что весь госбюджет сегодня направляется в первую очередь на безопасность и оборону, если у нас будет ресурс, мы дополним еще другие категории или территории по Украине», — добавил министр.

Реклама

Напомним также, что в сентябре 2026 отдельные категории украинских семей будут получать адресную пенсионную помощь, минимальный размер которой составит 10 020 грн.

Новости партнеров

Новости партнеров