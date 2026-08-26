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Некоторые украинцы смогут получить 19400 грн — кто в перечне
Средства можно использовать для подготовки домохозяйства к зимнему периоду.
В Украине планируют ввести новую единовременную денежную помощь для жителей наиболее уязвимых территорий. Размер выплаты составит 19400 грн на одно домохозяйство.
Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин в эфире Новини․LIVE.
По его словам, соответствующий нормативный акт находится уже на финальном этапе согласования.
Кто будет претендовать на 19400 грн
Новую помощь планируется назначать домохозяйствам, проживающим на территориях, расположенных в пределах 50 км от линии разграничения. Речь идет о двух зонах — от 0 до 20 км и от 20 до 50 км.
Выплата будет рассчитана на 11 категорий наиболее уязвимых граждан. В то же время, программа не будет ограничиваться только людьми, которые используют для отопления печное или твердое топливо.
Средства можно использовать для подготовки домохозяйства к зимнему периоду.
«Акт уже на завершающей стадии согласования. На этой или на следующей неделе мы сможем подать его в Кабмин. После этого люди смогут подаваться на эту помощь», — сообщил Денис Улютин.
Когда можно будет подать заявку
Пока механизм выплаты еще окончательно не утвержден. Сначала документ должен быть представлен на рассмотрение Кабинета Министров, а уже после принятия решения должен стартовать прием заявок от граждан.
По словам министра, финансирование программы будут обеспечиваться международными партнерами Украины. Для распределения денег планируется использовать специальный гуманитарный счет, открытый в Национальном банке Украины.
Расширять программу в другие регионы страны пока не планируют. Однако Улютин не исключил, что перечень получателей или территорий может быть увеличен при появлении дополнительного финансирования.
«Учитывая, что весь госбюджет сегодня направляется в первую очередь на безопасность и оборону, если у нас будет ресурс, мы дополним еще другие категории или территории по Украине», — добавил министр.
Напомним также, что в сентябре 2026 отдельные категории украинских семей будут получать адресную пенсионную помощь, минимальный размер которой составит 10 020 грн.