Некоторых пенсионеров заставят вернуть деньги государству: 5 случаев, когда выплаты могут урезать

Пенсионный фонд Украины

Многие украинцы считают: если государство насчитало лишнее — это его ошибка и подарок. Но закон работает по-другому. Любая «переплата» пенсии считается долгом, который рано или поздно вычислят из вашего кармана.

О каких изменениях жизненных обстоятельств следует сообщать, напомнили в Пенсионном фонде Украины.

В ПФУ перечислили 5 наиболее распространенных ситуаций.

1. Вы вышли на работу или открыли ФЛП

Это самая распространенная причина. Неработающим пенсионерам автоматически перечисляют выплаты при росте прожиточного минимума. Работающим нет, для них существуют другие механизмы.

Если вы устроились на работу и умолчали, ПФУ продолжит платить вам как неработающему. Когда (а не «если») это проистекает через налоговые реестры, всю разницу придется отдать.

2. Пенсия «за выслугу» и возвращение в профессию

Если вы ушли на пенсию по выслуге лет (например, как учитель, медик или водитель), вы имеете право на выплаты только тогда, когда не работаете по этой специальности .

Вернулись в школу или больницу на свой пост — выплата пенсии должна прекратиться.

3. Переезд

Это касается тех, кто живет в особых зонах:

Горная местность.

Зона радиоактивного загрязнения.

При жизни в таких местах доплачивают надбавки. Переехали в другой район, но не сменили прописку или не сообщили ПФУ? Получаете незаконную выгоду.

4. Изменения у детей (для надбавок)

Если вы получаете прибавку на ребенка до 18 лет или пенсию по потере кормильца за обучающегося ребенка, помните:

Ребенок бросил обучение или перевелся на заочное? Выплаты прекращаются.

Вы сами устроились на работу? Прибавка на содержание ребенка снимается.

Как будут забирать деньги

Пенсионный фонд советует сообщить об изменениях самостоятельно и вернуть разницу добровольно.

Если же вы этого не сделаете, фонд примет решение об удержании долга. Это означает, что ежемесячно с вашей пенсии будут забираться до 20%, пока вы не погасите всю сумму переплаты. В сложных случаях дело передается в суд.

Напомним, с начала 2026 года в Украине автоматически пересмотрели размеры пенсионных выплат. Нескольким категориям украинских граждан будут выплачивать максимальный размер пенсии , который вырос почти до 26 тысяч грн.