Некоторым пенсионерам придется отдать часть пенсии назад: кому грозят отчисления

Пенсия

Реклама

В Украине части пенсионеров придется вернуть пенсии, если были обнаружены ошибки или ложные данные в начислениях выплат. Денежные средства придется вернуть, если будет установлен факт чрезмерного начисления.

Кому придется вернуть часть пенсии, сообщили в материале «24 Канала».

Речь идет, прежде всего, о ситуации, когда пенсию назначили на основании ложных сведений, поданных самим получателем, или из-за некорректных данных от работодателя.

Реклама

Заметим, что законодательство предусматривает обязательный возврат излишне выплаченных сумм. Если этого не происходит добровольно, средства могут быть взысканы решением Пенсионного фонда или в судебном порядке.

В Пенсионном фонде отмечают: об изменениях, которые могут повлиять на выплаты пенсий, необходимо своевременно сообщать. Речь идет о:

смене места жительства;

трудоустройстве или увольнении;

начале или прекращении предпринимательской деятельности.

Это важно, ведь отдельные надбавки предусмотрены только для неработающих пенсионеров. После официального выхода на работу право на такие доплаты прекращается.

Отдельные правила действуют для пенсий за выслугу лет. Именно поэтому если человек возвращается к работе по специальности, дающей право на такую пенсию, выплаты должны быть остановлены, пишет ПФУ.

Реклама

Кроме того, изменение местожительства может влиять на размер пенсии. К примеру, в случае выезда из горных населенных пунктов отменяются соответствующие повышения.

Основаниями для пересмотра или уменьшения пенсии также может быть изменение социального статуса или семейных обстоятельств:

утрата статуса ветерана войны определенной категории;

официальное трудоустройство лиц, получающих доплаты на детей до 18 лет;

прекращение обучения ребенка, получающего пенсию в связи с потерей кормильца.

Кроме этого, переплаты иногда возникают из-за технических ошибок или неточных сведений о заработной плате или страховом стаже, которые передает работодатель.

Напомним, в Украине в марте пройдет индексация пенсий. Сумма повышения для пенсионеров варьируется от 100 до 2 595 грн, в зависимости от стажа и текущего размера соцвыплат.

Реклама

Планируется индексация пенсий на уровне 12,1%. Эта цифра значительно выше, чем в предыдущие годы. К слову, в прошлом году показатель был 11,5%, а в 2024-м — менее 8%.