ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
81
Время на прочтение
2 мин

Некоторым из украинцев могут прекратить выплачивать пенсию: названы основания

Возобновление пенсионных выплат осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Пенсия.

Пенсия. / © УНИАН

В Украине в некоторых случаях пенсионеры могут потерять выплаты. Существует несколько оснований, по которым выплата пенсии может быть прекращена.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда в Черновицкой области.

Отмечается, что выплата пенсий может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда. Закон определяет ряд оснований для этого. Среди них:

  • установление факта, что пенсия была назначена на основе документов с ложными или неточные сведения;

  • проживание пенсионера за пределами Украины в течение определенного времени, если иное не определено международными соглашениями, ратифицированными Верховной Радой;

  • представление пенсионером заявления о прекращении получения пенсии в связи с временным проживанием за границей;

  • смерть пенсионера, его объявление умершим или признание без вести пропавшим в установленном законодательством порядке;

  • присвоение лицу статуса пропавшей без вести при особых обстоятельствах в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

  • невыплата пенсии в течение шести месяцев подряд по любым причинам;

  • отсутствие прохождения обязательной физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

Восстановление пенсионных выплат осуществляется территориальным органом ПФ в течение десяти дней после установления всех необходимых оснований и устранения причин, повлекших прекращение назначения.

Впрочем, если во время проверки обнаружены недостоверные данные в документах, на основании которых было определено или производилось начисление пенсии, ПФ принимает решение о пересмотре размера и законных оснований для ее выплаты. Такой пересмотр проводится в соответствии с требованиями Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" без учета недействительных или ложных сведений.

Напомним, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что половина пенсии может исчезнуть. Поэтому, отмечает он, пенсионную систему необходимо реформировать, поскольку она не сопоставима с реальными потребностями людей.

Дата публикации
Количество просмотров
81
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie