Некоторым из украинцев могут прекратить выплачивать пенсию: названы основания
Возобновление пенсионных выплат осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда.
В Украине в некоторых случаях пенсионеры могут потерять выплаты. Существует несколько оснований, по которым выплата пенсии может быть прекращена.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда в Черновицкой области.
Отмечается, что выплата пенсий может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда. Закон определяет ряд оснований для этого. Среди них:
установление факта, что пенсия была назначена на основе документов с ложными или неточные сведения;
проживание пенсионера за пределами Украины в течение определенного времени, если иное не определено международными соглашениями, ратифицированными Верховной Радой;
представление пенсионером заявления о прекращении получения пенсии в связи с временным проживанием за границей;
смерть пенсионера, его объявление умершим или признание без вести пропавшим в установленном законодательством порядке;
присвоение лицу статуса пропавшей без вести при особых обстоятельствах в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";
невыплата пенсии в течение шести месяцев подряд по любым причинам;
отсутствие прохождения обязательной физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.
Восстановление пенсионных выплат осуществляется территориальным органом ПФ в течение десяти дней после установления всех необходимых оснований и устранения причин, повлекших прекращение назначения.
Впрочем, если во время проверки обнаружены недостоверные данные в документах, на основании которых было определено или производилось начисление пенсии, ПФ принимает решение о пересмотре размера и законных оснований для ее выплаты. Такой пересмотр проводится в соответствии с требованиями Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" без учета недействительных или ложных сведений.
Напомним, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что половина пенсии может исчезнуть. Поэтому, отмечает он, пенсионную систему необходимо реформировать, поскольку она не сопоставима с реальными потребностями людей.