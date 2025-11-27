Некоторым из украинцев могут прекратить выплачивать пенсию: названы основания

Пенсия. / © УНИАН

В Украине в некоторых случаях пенсионеры могут потерять выплаты. Существует несколько оснований, по которым выплата пенсии может быть прекращена.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда в Черновицкой области.

Отмечается, что выплата пенсий может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда. Закон определяет ряд оснований для этого. Среди них:

установление факта, что пенсия была назначена на основе документов с ложными или неточные сведения;

проживание пенсионера за пределами Украины в течение определенного времени, если иное не определено международными соглашениями, ратифицированными Верховной Радой;

представление пенсионером заявления о прекращении получения пенсии в связи с временным проживанием за границей;

смерть пенсионера, его объявление умершим или признание без вести пропавшим в установленном законодательством порядке;

присвоение лицу статуса пропавшей без вести при особых обстоятельствах в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

невыплата пенсии в течение шести месяцев подряд по любым причинам;

отсутствие прохождения обязательной физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

Восстановление пенсионных выплат осуществляется территориальным органом ПФ в течение десяти дней после установления всех необходимых оснований и устранения причин, повлекших прекращение назначения.

Впрочем, если во время проверки обнаружены недостоверные данные в документах, на основании которых было определено или производилось начисление пенсии, ПФ принимает решение о пересмотре размера и законных оснований для ее выплаты. Такой пересмотр проводится в соответствии с требованиями Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" без учета недействительных или ложных сведений.

Напомним, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что половина пенсии может исчезнуть. Поэтому, отмечает он, пенсионную систему необходимо реформировать, поскольку она не сопоставима с реальными потребностями людей.