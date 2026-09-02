Некоторым из украинцев в сентябре-2026 могут сократить пенсию: кого это касается

пенсия. / © УНИАН

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Некоторым украинцам в сентябре выплатят не всю сумму пенсии. В частности, речь идет о пенсионерах, которые находятся на полном государственном содержании — как вот проживают в пансионатах или домах-интернатах для пожилых людей.

Кому могут выплачивать только часть пенсии и при каких условиях, сообщает издание Новости.LIVE .

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В Пенсионном фонде отмечают: если пенсионер находится в учреждении или заведении на полном государственном содержании, ему выплачивают 25% назначенной пенсии. Выплаты начинаются с первого числа месяца, наступающего после того, в каком человек был взят на государственное содержание.

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В то же время, если пенсия превышает стоимость содержания в заведении, то пенсионеру выплачивают разницу между назначенной суммой и расходами на его пребывание. Отмечается, что сумма, которая остается человеку, не может быть менее 25% от размера его ежемесячной пенсии.

В то же время, размер выплаты зависит от конкретных обстоятельств, а для отдельных категорий предусмотрены исключения. Пенсионеры, которые получают выплаты и имеют особые заслуги перед Украиной, получат средства в полном назначенном размере.

Пенсии на государственном содержании

В ПФУ отмечают, что существуют ситуации, когда пенсионер имеет нетрудоспособных членов семьи, которые находятся на его иждивении, но в то же время сам пенсионер находится на полном государственном содержании. В таком случае пенсионные выплаты распределяются по отдельным правилам:

25% — пенсионеру;

не более 50% — нетрудоспособным членам семьи.

«Если человек некоторое время не проживал в заведении, а был в больнице или отпуске, то с даты его выбытия до даты возвращения включительно будут выплачивать пенсию в назначенном размере», — отметили в Пенсионном фонде.

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В то же время, детям-сиротам условия начисления средств другие. Они получают пенсию в связи с потерей кормильца в полном размере без сокращений при пребывании на госудержании.

Дети, не относящиеся к этой категории, получают 50% назначенной пенсии — все суммы поступают на текущие банковские счета.

Пенсия в Украине — последние новости

В сентябре 2026-го некоторые пенсионеры получат повышенные пенсии. В частности, автоматически надбавки начислят по возрасту и стажу. В частности, украинцам от 70 до 74 лет прибавят 300 грн.

Некоторые украинцы могут получать на 20% большие пенсионные выплаты — это жители населенных пунктов, имеющих статус горных. Отметим, что город или село должно быть официально внесено в соответствующий перечень территорий, которым предоставлен такой статус.

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Для людей с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы выплаты могут превышать 20 тысяч гривен. Однако минимальный размер пенсии зависит от установленной группы инвалидности и рассчитывается как доля средней заработной платы в стране.

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