Некоторым пенсионерам приостановят выплаты с 1 апреля: кому это грозит

Пенсионеры / © ТСН

Украинские пенсионеры, имеющие статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживают на оккупированных территориях или длительное время находятся за границей, должны пройти обязательную идентификацию до 1 апреля. В случае игнорирования этой процедуры или непредоставления декларации о неполучении выплат от РФ, выплата пенсий будет приостановлена.

Об этом пишет «На пенсии».

Как проверить результаты видеоидентификации

Те, кто уже воспользовался возможностью подтвердить личность через видеосвязь, должны проверить, была ли зачислена процедура. Как сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), решение об установлении лица направляется на электронную почту, указанную пенсионером в заявлении.

Если в обращении указан идентификационный номер (РНОКПП), статус идентификации можно отследить онлайн:

Зайти в личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ. Открыть раздел «Мои обращения».

Кто обязан пройти проверку

Процедура обязательна для следующих категорий пенсионеров:

лица, проживающие на временно оккупированных территориях Украины;

граждане, выехавшие с оккупированных территорий;

пенсионеры, которые находятся за границей более 183 дней.

Доступные способы подтверждения личности

Помимо видеоидентификации ПФУ предлагает еще несколько вариантов прохождения проверки:

Личный визит: обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Электронная подпись: воспользоваться сервисом «Действие. Подпись» на портале услуг ПФУ.

Для тех, кто за границей: получить удостоверение в консульском учреждении и отправить копию документа в ПФУ по почте или через веб-портал.

В Пенсионном фонде отмечают, что времени на выполнение требования осталось мало, поэтому призывают граждан не медлить, чтобы избежать задержек с выплатами в апреле.

Напомним, Пенсионный фонд Украины от 1 января 2026 прекратил выплаты пенсий лицам, которые не выполнили обязательные требования до 31 декабря 2025 и не прошли физическую идентификацию.

Ранее мы писали, что в этом году пенсионеры могут рассчитывать на повышение выплат не только из-за индексации. В Украине предусмотрены изменения в доплатах по возрасту.