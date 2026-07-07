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Некоторым учителям повысят зарплату на 20%: кто имеет право на надбавку в 2026 году
В зависимости от категории звания доплата учителям составляет от 10% до 20%, однако право на нее имеют не все педагоги.
Некоторые педагогические работники в Украине могут получать прибавку к должностному окладу за спортивное звание. В зависимости от категории звания доплата составляет от 10 до 20%, однако право на нее имеют только те работники, чья профессиональная деятельность соответствует профилю спортивного звания.
Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки Украины №557 «Об упорядочении условий оплаты труда и утверждении схем тарифных разрядов работников учреждений образования и научных учреждений».
Согласно документу, педагогам устанавливаются следующие надбавки:
10% должностного оклада — за спортивное звание мастер спорта;
15% — за звание мастер спорта международного класса;
20% — за звание заслуженный тренер или заслуженный мастер спорта.
В приказе указано, что доплата начисляется только при условии, если деятельность работника соответствует профилю его спортивного звания. Если человек имеет несколько спортивных званий, прибавку устанавливают только по одному — самому высокому.
Какой может быть зарплата
По информации, приведенной в материале, минимальный должностной оклад педагогов 10–14 тарифных разрядов в июле 2026 с учетом повышения на 40%, надбавки за престижность труда, доплаты за работу в неблагоприятных условиях и надбавки за спортивное звание составляет:
10 тарифный разряд — от 12 767 до 13 651 грн;
11 тарифный разряд — от 13 606 до 14 563 грн;
12 тарифный разряд — от 14 443 до 15 473 грн;
13 тарифный разряд — от 15 281 до 16 384 грн;
14 тарифный разряд — от 16 119 до 17 294 грн.
Указанные суммы приведены с учетом начисленной заработной платы. Фактическая выплата будет меньше, ведь из зарплаты удерживаются 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Таким образом, сумма, которую педагог получит «на руки», будет примерно на 23% меньше начисленной.
Зарплата в Украине — последние новости
Напомним, в Украине повысят заработные платы работникам сферы образования и социальной защиты. Кабмин распределил 6,6 млрд грн между 24 областными бюджетами для финансирования зарплат педагогам. Большую поддержку получат регионы с меньшими бюджетными поступлениями. Для территорий с рисками боевых действий государство компенсирует до 80% расходов.
Также весной 2026 года официальная средняя зарплата в Украине достигла 30 тысяч гривен. Однако, по словам эксперта Руслана Черного, реальная средняя зарплата без учета выплат военным составляет менее 20 тысяч гривен. В общинах этот показатель еще ниже — от 6 до 12 тысяч гривен.