Некоторым украинцам могут прекратить выплату пенсий: кто в списке

В Украине всем пожилым людям выплачивается пенсионное обеспечение. В некоторых случаях эта выплата может прекратиться.

Об этом сообщили на сайте Пенсионного фонда Украины.

Выплата пенсии может прекратиться по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда.

Основания прекращения выплат:

назначение пенсии на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

непрохождение физической идентификации;

проживание пенсионера за границей;

соответствующее заявление пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

пенсионер умер, признанный безвестно отсутствующим или объявленный умершим в установленном законом порядке;

пенсионер не получает назначенную пенсию в течение 6 месяцев подряд;

другие предусмотренные законодательством случаи.

В ПФУ подчеркивают, что для возобновления выплаты лицо должно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда с соответствующим заявлением и документом, удостоверяющим личность. Пенсионер имеет для этого 10 дней после выяснения обстоятельств, приведших к прекращению.

Напомним, стало известно, как изменилась зарплата украинцев во время полномасштабной войны. 67% украинских компаний и 71% компаний с иностранным капиталом планируют повышение зарплат в 2025 году.

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