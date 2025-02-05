Некоторым украинским пенсионерам снизят пенсии: кого именно коснутся изменения

Ограничения применят к спецпенсиям, назначенным не на общих основаниях, а по определенным законам.
В Украине вступили в силу новые правила по начислению специальных пенсий, назначенных таможенникам, госслужащим, прокурорам, народным депутатам, членам правительства, дипломатам, ученым, чернобыльцам и еще нескольким категориям. Теперь тем, чья пенсия превышает 10 прожиточных минимумов, пересчитают выплаты по новым коэффициентам, чтобы снизить их размер.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
"Решение о введении коэффициентов к пенсиям, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, потерявших трудоспособность (2 361 грн), то есть к тем пенсиям, размер которых превышает 23 610 грн, принято законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", (статья 46)"
Ограничительные коэффициенты будут применяться к пенсиям, назначенным в соответствии с рядом законов:
- О прокуратуре;
- О статусе народного депутата Украины;
- О Национальном банке Украины;
- О Кабинете Министров Украины;
- О государственной службе;
- О дипломатической службе;
- О службе в органах местного самоуправления;
- О судебной экспертизе;
- О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;
- О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов;
- О научной и научно-технической деятельности;
- О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц;
- Таможенным кодексом Украины;
- постановлением ВР "Об утверждении Положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины".
В ПФУ отметили, что большинству обычных пенсионеров новые ограничения не грозят.
Напомним, президент Зеленский сообщил, что в 2025 году индексация пенсий начнется 1 марта.
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