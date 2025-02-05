Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Некоторым украинским пенсионерам снизят пенсии: кого именно коснутся изменения

Некоторым украинским пенсионерам снизят пенсии: кого именно коснутся изменения

Некоторым пенсионерам в Украине уменьшат выплаты / Фото: ТСН.ua

Ограничения применят к спецпенсиям, назначенным не на общих основаниях, а по определенным законам.

В Украине вступили в силу новые правила по начислению специальных пенсий, назначенных таможенникам, госслужащим, прокурорам, народным депутатам, членам правительства, дипломатам, ученым, чернобыльцам и еще нескольким категориям. Теперь тем, чья пенсия превышает 10 прожиточных минимумов, пересчитают выплаты по новым коэффициентам, чтобы снизить их размер.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

"Решение о введении коэффициентов к пенсиям, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, потерявших трудоспособность (2 361 грн), то есть к тем пенсиям, размер которых превышает 23 610 грн, принято законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", (статья 46)"

Ограничительные коэффициенты будут применяться к пенсиям, назначенным в соответствии с рядом законов:

  • О прокуратуре;
  • О статусе народного депутата Украины;
  • О Национальном банке Украины;
  • О Кабинете Министров Украины;
  • О государственной службе;
  • О дипломатической службе;
  • О службе в органах местного самоуправления;
  • О судебной экспертизе;
  • О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;
  • О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов;
  • О научной и научно-технической деятельности;
  • О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц;
  • Таможенным кодексом Украины;
  • постановлением ВР "Об утверждении Положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины".

В ПФУ отметили, что большинству обычных пенсионеров новые ограничения не грозят.

Напомним, президент Зеленский сообщил, что в 2025 году индексация пенсий начнется 1 марта.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация