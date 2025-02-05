Некоторым украинским пенсионерам снизят пенсии: кого именно коснутся изменения

Ограничения применят к спецпенсиям, назначенным не на общих основаниях, а по определенным законам.

В Украине вступили в силу новые правила по начислению специальных пенсий, назначенных таможенникам, госслужащим, прокурорам, народным депутатам, членам правительства, дипломатам, ученым, чернобыльцам и еще нескольким категориям. Теперь тем, чья пенсия превышает 10 прожиточных минимумов, пересчитают выплаты по новым коэффициентам, чтобы снизить их размер.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

"Решение о введении коэффициентов к пенсиям, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, потерявших трудоспособность (2 361 грн), то есть к тем пенсиям, размер которых превышает 23 610 грн, принято законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", (статья 46)"

Ограничительные коэффициенты будут применяться к пенсиям, назначенным в соответствии с рядом законов:

О прокуратуре;

О статусе народного депутата Украины;

О Национальном банке Украины;

О Кабинете Министров Украины;

О государственной службе;

О дипломатической службе;

О службе в органах местного самоуправления;

О судебной экспертизе;

О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;

О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов;

О научной и научно-технической деятельности;

О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц;

Таможенным кодексом Украины;

постановлением ВР "Об утверждении Положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины".

В ПФУ отметили, что большинству обычных пенсионеров новые ограничения не грозят.

Напомним, президент Зеленский сообщил, что в 2025 году индексация пенсий начнется 1 марта.

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