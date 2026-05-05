Некоторым украинцам могут выплатить 50 тысяч гривен в мае: как получить деньги

В мае 2026 года украинские женщины могут получить финансовую поддержку собственного дела. В Украине стартовал конкурс минигрантов, позволяющий предпринимателям привлечь средства в размере 50 000 гривен.

Об этом пишут " Новости.LIVE “.

Инициатором новых выплат выступил благотворительный фонд «Женские возможности в Украине». Конкурс ориентирован исключительно на поддержку женщин-предпринимателей, работающих в сфере общепита: владеют кафе, кафе, пекарнями или заведениями фастфуда. Общий бюджет программы составляет 455 тысяч гривен.

География действия программы охватывает следующие области:

Днепропетровская;

Запорожская;

Харьковская;

Николаевская;

Херсонская;

Сумская;

Черниговская.

«Программа предусматривает предоставление гранта до 50 тысяч гривен на создание или развитие летней площадки заведения питания. Главная цель — поддержка экономической устойчивости бизнеса в теплый сезон и обеспечение развития локальных заведений общественных пространств», — отмечают организаторы.

Какие условия для получения

Чтобы успешно присоединиться к программе и претендовать на грант, участники должны соответствовать четким критериям.

«Приглашаем к участию гражданок Украины при проживании и осуществлении бизнес-деятельности в Украине. Женщина должна иметь действующий бизнес, работающий от трех месяцев или релоцированный после 24 февраля 2022 года. Обязательным условием является регистрация как физического лица-предпринимателя», — отмечают организаторы.

Кроме того, программа фокусируется на поддержке уязвимых категорий населения. Выплаты смогут получить переселенки, семьи военнослужащих, женщины с инвалидностью и т.п., нуждающиеся в обустройстве или развитии летней площадки.

Целевое предназначение средств строго регламентировано правилами гранта. Средства можно будет направить на покупку:

уличной мебели (столов, стульев, скамеек); зонтов и тентов; уличного освещения; специальное оборудование для работы на улице; элементы для семейного отдыха.

В то же время в фонде предупреждают: «Грантовые средства не будут финансировать аренду помещений, ремонтные работы, выплаты заработных плат, транспортные услуги и закупку сырья».

Для участия в конкурсе женщинам необходимо заполнить специальную онлайн-заявку. К анкете нужно обязательно добавить мотивационное письмо, регистрационные документы физлица-предпринимателя и предоставить краткий бизнес-план с подробным описанием проекта площадки.

Заявки на получение гранта будут приниматься до 18 мая 2026 года. Официальные результаты конкурса организаторы объявят уже в начале июня.

Напомним, в законопроекте 15094 Верховной Рады говорится, что часть социальных выплат, которые украинцы получают сейчас, могут заменить на «базовую социальную помощь». В частности, предлагают заменить выплаты для малообеспеченных семей и не имеющих права на пенсию людей на базовую социальную помощь.

