Некоторым украинцам перечислят субсидии: кого ожидают изменения уже в марте

Перерасчет субсидий осуществляется ежегодно в марте и в августе

В марте состоится автоматический перерасчет жилищных субсидий для домохозяйств, доходы которых претерпели существенные изменения.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Такой перерасчет производится в тех случаях, когда среднемесячный совокупный доход семьи изменился (вырос или уменьшился) более чем на 50%. Его проводят дважды в год — в марте и августе.

При проведении перерасчета в марте 2026 года будет учтен среднемесячный совокупный доход за третий и четвертый кварталы 2025 года. Его сравнивают с доходами за первый и второй кварталы 2025, ведь именно эти доходы учитывались при назначении субсидии на отопительный сезон.

В случае обнаружения, что совокупный доход изменился более чем на 50% (как в сторону увеличения, так и уменьшения), размер жилищной субсидии будет пересмотрен.

Оформить субсидию можно через Пенсионный фонд, ЦНАП или онлайн — через «Дію». Ее начисляют, исходя из дохода семьи и среднего размера платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что правила предоставления жилищных субсидий в Украине станут более строгими, и часть граждан может потерять государственную помощь при оплате коммунальных услуг.