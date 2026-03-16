ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
62
Время на прочтение
1 мин

Некоторым украинцам перечислят субсидии: кого ожидают изменения уже в марте

Речь идет о случаях, когда среднемесячный совокупный доход семьи увеличился или уменьшился более чем на 50%.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Перерасчет субсидий осуществляется ежегодно в марте и в августе

В марте состоится автоматический перерасчет жилищных субсидий для домохозяйств, доходы которых претерпели существенные изменения.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Такой перерасчет производится в тех случаях, когда среднемесячный совокупный доход семьи изменился (вырос или уменьшился) более чем на 50%. Его проводят дважды в год — в марте и августе.

При проведении перерасчета в марте 2026 года будет учтен среднемесячный совокупный доход за третий и четвертый кварталы 2025 года. Его сравнивают с доходами за первый и второй кварталы 2025, ведь именно эти доходы учитывались при назначении субсидии на отопительный сезон.

В случае обнаружения, что совокупный доход изменился более чем на 50% (как в сторону увеличения, так и уменьшения), размер жилищной субсидии будет пересмотрен.

Оформить субсидию можно через Пенсионный фонд, ЦНАП или онлайн — через «Дію». Ее начисляют, исходя из дохода семьи и среднего размера платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что правила предоставления жилищных субсидий в Украине станут более строгими, и часть граждан может потерять государственную помощь при оплате коммунальных услуг.

Дата публикации
Количество просмотров
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie