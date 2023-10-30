Некоторым военным незаконно насчитали более 123 млн грн выплат – Минобороны

Дополнительное вознаграждение выплатили людям, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевые задачи.

Служба внутреннего аудита Министерства обороны Украины выяснила, что действующие правила позволяют командирам воинских частей слишком свободно толковать термины "боевые действия" и "боевое (специальное) задание" и выплачивать дополнительное вознаграждение по своему усмотрению. Так, некоторым военным незаконно насчитали более 123 млн грн выплат.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

К примеру, около 60 млн грн таких выплат насчитали в Киеве, еще 6,5 млн грн – в Киевской области.

В одном из случаев, военнослужащим понтонно-мостовой роты, выполнявшим задание в Киевской области, выплатили ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

"Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживает тех, кто под прямым огнем. Манипуляции обнаруживаем, пробелы для злоупотреблений закрываем", — отметил замминистра обороны Украины Юрий Джигир.

Там также добавили, что Министерство обороны консультируется с Генеральным штабом ВСУ, чтобы выплаты дополнительного вознаграждения получали только те, кто выполняет боевые задания и принимает участие в боевых действиях.

Напомним, военным перечислили зарплаты – кто и какие доплаты получит в сентябре.

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