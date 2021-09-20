Нелегальный рынок сигарет в Украине бьет рекорды: 16% табачного рынка в тени

По данным Kantar Украина, в 2021 г. доля нелегальной табачной продукции достигла 15,9%. Это абсолютный рекорд за последние 10 лет. Вероятная причина - непродуманная налоговая политика.

За последний год доля нелегальных сигарет на украинском рынке выросла более чем вдвое – с 3,3 до 7,2 млрд. сигарет. Потери государственного бюджета из-за недополученных налогов и акцизов оцениваются в 13,2 млрд. Таковы результаты исследования Kantar Украина, пишет УНИАН.

С учетом ситуации в Донецкой и Луганской областях, Kantar Украина оценивает долю нелегальной продукции на табачном рынке Украины в 15,9%. Для сравнения, в прошлом году доля нелегальной табачной продукции оценивалась на уровне 5% в июне и 7% в августе 2020 г.

Эксперты уверены: причина резкого роста нелегального рынка табака - непродуманная налоговая политика в комплексе с недостаточно активными действиями по противодействию контрабандистам.

Начиная с 2018 г. акциз на сигареты, что составляет до 60% стоимости пачки, растет минимум на 20% ежегодно. Соответственно растут и цены. Но при этом доходы госбюджета от табачного акциза падают.

"В 2021 г. Украина столкнулась с парадоксальной ситуацией: акциз на сигареты продолжил свой ежегодный рост на 20%, но, по данным Госказначейства, за первую половину 2021 г. доходы госбюджета от табачного акциза упали аж на 7,1% или на 1,65 млрд. грн." , – объясняет кандидат экономических наук, эксперт по вопросам налогообложения Татьяна Кощук.

Причина в том, что легальная продукция становится все менее доступной и, соответственно, ее вытесняет нелегальная. Действительно, соотношение стоимости пачки к средней зарплате в Украине значительно хуже, чем в Евросоюзе, США или других развитых странах. Так, украинский курильщик, чтобы заработать на пачку сигарет, должен работать 60 минут. А американский или европейский - вдвое меньше.

"Верховная Рада повышала ставки акцизов в надежде собрать больше доходов. Но, как всегда, все пошло не по запланированному сценарию – начался спад легального рынка, в итоге государство только потеряло в налоговых поступлениях. Но самый большой спад будет в следующем году", - прогнозирует экономист Борис Кушнирук.

По оценкам экспертов, в следующем году, если ситуация не изменится, можно ожидать нового рекорда - теневая доля табачного рынка может вырасти до 20-25%.

По данным Kantar Украина, наибольшие объемы нелегальной табачной продукции фиксируются в Одесской и Харьковской областях – там до 13% всего рынка сигарет имеют нелегальное происхождение.

Значительные объемы нелегальных сигарет также реализуются в Донецкой (10%), Днепропетровской (8%), Львовской, Хмельницкой и Запорожской областях (по 6%).

Две трети (67%) всех нелегальных сигарет реализуется через киоски и небольшие магазины.

Показательно, что в Украине параллельно с контрабандой и нелегальным производством сигарет также зарождается новый рынок – нелегальных альтернативных табачных изделий.

Так, если крупные легальные производители электронных сигарет (бренды logic, JUUL) прекратили или существенно сократили поставки в Украину, в то же время значительно выросли поставки вейпов и одноразовых электронных сигарет от небольших китайских компаний. Часто эти товары в Украину завозят нелегально или полулегально через посылки.

Аналогично после резкого (в 4,2 раза) повышение акцизов на айкосы резко выросла контрабанда китайских стиков – факты продаж этой нелегальной продукции зафиксировали в частности в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской областях.

Все больше такой контрабандной продукции продается через Интернет и социальные сети.

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