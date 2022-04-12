Немецкая компания Uniper не будет продлевать контракты с Россией на поставку газа и угля

Немецкая компания Uniper не будет продлевать контракты с Россией на поставку газа и угля

Uniper также отказались делать новые инвестиции в Россию.

Немецкая энергетическая компания Uniper заявила, что больше не будет заключать новые долгосрочные контракты на поставку природного газа и угля из России.

Об этом идет речь на сайте компании.

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"Я глубоко сочувствую всем людям, прямо или косвенно пострадавшим от войны в Украине, которой нет никакого оправдания. Особенно учитывая наши давние деловые отношения с Россией, мы шокированы и тронуты этим беспрецедентным событием. Важно, что правительство Германии сейчас делает все возможное, чтобы уменьшить зависимость Германии от российского экспорта сырья. Как поставщик энергии, наша обязанность – внести свой вклад в обеспечение энергоснабжения, особенно в столь тяжелые времена", — отметил генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах.

По его словам, из-за имеющихся контрактов с Россией или российскими компаниями Uniper несет особую ответственность не только за себя, но и за большую часть немецкой промышленности и многих людей в Германии и всей Европе.

Как отмечается, Uniper также отказались делать новые инвестиции в Россию. Кроме того, компания уже закупает уголь в разных регионах мира и реализует переходную стратегию диверсификации угля. Следует отметить, что действующий контракт на поставку угля рассчитан до конца 2022 года.

Напомним, 8 апреля Европейский Союз одобрил пятый пакет санкций против России из-за ее военной агрессии против Украины. Пакет содержит меры, чтобы усилить давление на российское правительство и экономику. Санкции подразумевают закрытие портов и эмбарго на уголь.

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