Немецкий бизнес готовится к инвестиционному буму в Украине – Deutsche Welle

Украина попала в топ-3 привлекательных стран для инвестиций несмотря на продолжающуюся почти три года войну.

Восточная Европа становится все более привлекательной для немецкого бизнеса. Все больше компаний из ФРГ уже инвестируют или планируют в ближайшее время инвестиции регион. Не в последнюю очередь речь идет и об Украине.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Самыми привлекательными странами для капиталовложений они [немецкие предприниматели – ред.] считают Польшу, Румынию и Украину, за ними идут Венгрия и Чехия. Значительная часть запланированных на украинском рынке проектов будет реализована уже в этом году, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию", – говорится в статье.

Перенос производства в Восточную Европу

Тенденцию переноса производства в страны Восточной Европы подтверждает опрос, проведенный международной консалтинговой компанией KPMG и "Восточным комитетом немецкой экономики", в котором участвовали 133 работающие в этом регионе компании.

Больше половины из них (55%) считают, что до конца десятилетия значение восточноевропейских стран для их бизнеса увеличится. В то же время только 7% настроены скептически.

В отношении инвестиций в Восточную Европу, 42% респондентов сообщили, что уже заложили в бюджет на 2025 год расходы на создание, расширение или перенос производства в Восточную Европу, а 56% планируют сделать это в ближайшие 5 лет.

"Хорошо известные проблемы с инвестиционным климатом в Германии заставляют здешние предприятия переводить свое производство за границу. При этом предпочтительным направлением является Центральная и Восточная Европа. Немецкий бизнес уже осуществил там масштабные инвестиции, хорошо знаком с местными условиями и одновременно остается вблизи родной страны", – пояснил представитель KPMG Андреас Глунц.

По мнению респондентов, этот регион привлекателен высоким внутренним спросом и квалифицированными кадрами. При этом низкая стоимость рабочей силы оказалась лишь третьей по значимости причиной.

Что привлекает инвесторов в Украину

Самый неожиданный результат опроса – высокая заинтересованность в инвестициях в Украину, несмотря на продолжающуюся войну.

"Особенно достойно внимания то, что третье место среди наиболее привлекательных стран для инвестиций заняла Украина. Это говорит о большом экономическом потенциале этой страны", — подчеркнул исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономки Михаэль Хармс.

Из 133 опрошенных компаний каждая пятая (21%) уже выступает инвестором экономики Украины, а чуть больше трети (35%) собираются вложить средства до конца этого года.

При этом 41% компаний планирует инвестировать в украинскую экономику в ближайшие пять лет, так как ожидает ускоренного ее вступления в ЕС. Это почти столько же компаний, сколько планирует инвестиции в Румынии, и существенно больше, чем в Венгрии (35%), Чехии (31%) и Болгарии (22%).

"Несмотря на продолжающуюся войну, в Украине инвестируют все больше международных и немецких предприятий. Эта страна имеет потенциал стать для Европейского Союза энергетическим хабом, превратиться в альтернативную производственную площадку и играть для европейских фирм значительную роль в таких сферах, как IT и аутсорсинг", – заявил глава отдела Центральной и Восточной Европы в немецком отделении компании KPMG Николай Кискальт.

При этом две трети немецких бизнесменов (67%) назвали политические риски и отсутствие безопасности главными препятствиями для инвестиций в целом в регионе. В то же время коррупция и бюрократия гораздо меньше волнуют предпринимателей – проблемой их считают только соответственно 38% и 31% респондентов.

Напомним, Америка и Европа заинтересованы в победе Украины и достижении ею долгосрочного экономического успеха. Экс-госсекретарь США Майк Помпео, который сейчас входит в совет директоров глобального телеком-оператора VEON и его украинского актива — "Киевстар", считает, что западные союзники Украины должны помочь ей победить в войне и поддержать экономическое восстановление и рост мощными инвестициями.

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