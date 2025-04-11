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«Добрыми намерениями устлан путь потребителя в ценовой ад. Вместо удешевления лекарственных средств украинцы получили их удорожание, а производители — дополнительные доходы», — отметил эксперт в комментарии агентству.

По словам Куща, до марта в Украине действовали так называемые маркетинговые договоры — агентские соглашения между аптеками и фармацевтическими компаниями. По ним аптеки получали плату за продвижение продукции, предоставление консультаций потребителям и участие в маркетинговых акциях. Такая модель позволяла снижать конечную цену для покупателя.

«Аптеки в Украине работают по принципам торгового ритейла, а не как склады лекарств по рецептам. И именно благодаря маркетинговым соглашениям появлялись скидки, акции и большая конкуренция», — подчеркнул экономист.

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Тем не менее, правительство решило, что именно маркетинговые договоры якобы являются причиной роста цен на лекарства, и запретило их. Однако, по словам Куща, это привело к обратному эффекту.

«Цены были снижены лишь на около 100 препаратов — преимущественно второстепенных, как аскорбинки. На остальную продукцию производители сохранили цены и перестали платить аптекам по маркетинговым договорам. В результате получили дополнительные прибыли, а аптеки, чтобы компенсировать потери, повысили торговые наценки», — пояснил эксперт.

В результате, отмечает Кущ, бремя перемен легло на плечи потребителя, который теперь платит больше. Общие дополнительные доходы производителей из-за отмены маркетинговых соглашений он оценивает в 500 млн грн ежемесячно.

«А теперь вопрос: действительно ли в Минздраве сидят такие близорукие чиновники, которые не понимают этих последствий? Думаю, нет. Поэтому не идет ли речь об откровенном лоббизме большой фармы — а точнее, нескольких отдельных производителей? Нет ли здесь коррупционного следа?» — подытожил Кущ.

Экономист призвал тщательно проверить обстоятельства введенных изменений во избежание дальнейшего подорожания лекарств, которое наиболее поражает социально незащищенные слои населения.